Atalanta | per riassaporare aria d' Europa Servono sei punti con Parma e Bologna

Esordio da incubo per Ventura - Chievo travolto dall'Atalanta : La musica non cambia. Per il Chievo e per Gian Piero Ventura. Se l'ultima del tecnico ligure da allenatore era coincisa con il momento più triste del calcio italiano con l'esclusione dal Mondiale per ...

CHIEVO-Atalanta 1-5: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie A Serie A Atalanta Gasperini Ventura Chievo

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ripartiamo con fiducia» : BERGAMO - "La sosta è arrivata in un momento di difficoltà, ma è servita per ritrovare le energie". Così Gian Piero Gasperini , nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chievo . Sugli ...

Atalanta - Gasperini : "Ripartiamo. Provate nuove soluzioni - rientra Ilicic" : Chievo, Parma e Bologna prima dell'Inter, 11 novembre,: 'Senza passare per presuntuoso, siamo superiori. Nelle prossime tre si può svoltare, chance da non sprecare', la carica di De Roon nei giorni ...

Atalanta - Gomez : “Peccato per l’Europa League - ora rialziamoci in campionato” : “Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, ma anche noi abbiamo l’esigenza di migliorare la nostra classifica“. Così Alejandro Gomez, ai microfoni di Sky Sport 24, a due giorni dalla sfida in casa del Chievo. “Nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo due gol – spiega l’attaccante -, eppure ne abbiamo segnati 8 col Sarajevo, 3 con Haifa e Roma, quattro con il Frosinone. È un periodo che ...

Amici - festa per i 111 anni dell'Atalanta Tutti ad Almè martedì. E si fa beneficenza : Festeggiare i centoundici anni di storia dell'Atalanta promuovendo un evento di carattere benefico. Promotori dell'iniziativa tre sezioni degli Amici : il club Dea Dalmen; i Lupi del Serio di ...

Serie A Atalanta - Gasperini ritrova Berisha e Djimsiti : BERGAMO - Ripresa dei lavori in casa Atalanta dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Gasperini , in vista del prossimo impegno di campionato contro il Chievo, domenica alle 15 al Bentegodi. ...

Serie A Atalanta - allenamento a parte per Zapata : BERGAMO - Seduta mattutina per l' Atalanta , che ha lavorato al Centro Bortolotti di Zingonia nella settimana della sosta. Per la squadra lavoro sul campo principale, mentre Masiello si è dedicato ...

Gasp ha ragione - l'Atalanta c'è Ma ecco perché «funziona» meno : L'allenatore sostiene che si gioca anche meglio del passato: alcuni dati lo confermano. Eppure si fatica a far gol: avversari più efficaci, più cross «disperati». E Zapata così avanti ha poco spazio. ...

Atalanta - via libera per i lavori di ammodernamento dello stadio : L’Atalanta ha avuto l’ok dal comune di Bergamo per poter iniziare l’iter per l’ammodernamento dello stadio Atleti azzurri d’Italia L’Atalanta ha il via libera dal comune di Bergamo per rimodernare l’attuale Atleti azzurri d’Italia. Entro fine anno il club avrà il via libera per costruire. A rivelarlo all’Ansa l’assessore alla riqualificazione urbana e all’edilizia Francesco ...

Atalanta - conto alla rovescia per il nuovo stadio : permessi entro fine anno : nuovo stadio Atalanta. Si avvicina a grandi passi il momento in cui l’Atalanta potrà contare su un nuovo stadio. entro l’anno, infatti, il club bergamasco potrà presentare il permesso di costruire per il parziale rifacimento dello stadio di Bergamo, di sua proprietà. A indicare le tempistiche, in sede di presentazione del piano attuativo approvato ieri […] L'articolo Atalanta, conto alla rovescia per il nuovo stadio: permessi ...

Atalanta - Masiello : “Viviamo un periodo delicato. L’Europa ci ha fatto male” : Andrea Masiello, difensore e capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del periodo delicato che stanno attraversando i bergamaschi. Sulla stagione: “Eravamo partiti bene in stagione, poi l’eliminazione europea ci ha fatto male. Purtroppo siamo usciti, in campionato abbiamo difficoltà come risultati ma come voglia di fare l’Atalanta non ha sbagliato. Ci manca […] L'articolo Atalanta, Masiello: ...

Serie A Atalanta - restyling dello stadio : permessi entro fine anno : BERGAMO - entro fine anno l' Atalanta potrà presentare il permesso di costruire per il parziale rifacimento dello stadio di Bergamo, di sua proprietà. A indicare le tempistiche, in sede di ...