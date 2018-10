Astorre | accordo collaborazione Mit Boston-Anas ottimo

romadailynews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Roma – “Undiquello trae il Massachusetts Institute of Technology di, che permettera’ alle infrastrutture del Lazio di sfrecciare nella direzione dell’innovazione e della sicurezza. Sempre che il Governo abbandoni lo sciagurato progetto di fare cassa su Gra e autostrada Roma-Fiumicino, e in definitiva sulla pelle dei romani”. Lo scrive in una nota il senatore del Partito democratico, Bruno, in riferimento all’presentato dae MIT per il controllo qualitativo dell’infrastruttura stradale che partira’ a febbraio prossimo sulle arterie romane. “Il Grande ranulare e l’autostrada Roma-Fiumicino, percorse ogni giorno da oltre 100mila veicoli al giorno, con picchi di quasi 170mila per il Gra- continua- saranno due importanti laboratori aperti di ricerca ...