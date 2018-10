Asma grave | in Italia sono 300 | 000 a soffrirne

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018)in aumento nel nostro Paese. A300,000ni e uno su tre ha un"età inferiore ai 14 anni. Circa l"80% delle risorse per curare l"dedicate a quella di tipo. Molti i problemi che posderivare da questa patologia se non viene opportunamente seguita. Difficoltà a dormire, assenze sul posto di lavoro o a scuola e limitazioni dell"attività fisica, tutti aspetti che peggiorano la qualità della vita di chi ne è affetto. A fare il punto della situazione è l"Associazione Allergologi Immunologini Territoriali e Ospedalieri, Aaiito, durante il congresso nazionale a Roma. La diffusione e la gravità dell"peggiorati notevolmente negli ultimi anni. Solo inl"incidenza è pari al 4,5% deglini, questo vuol dire che il problema riguarda 2,6 milioni di persone. In alcuni casi l"è associata a una o più allergie. Il 10% degli ...