Asia Argento | Mara Maionchi su Celentano | ' Ormai ha una certa età e dice str'

Asia Argento da XFactor a giudice di Amici : lo scippo di Maria de Filippi? : Asia Argento pronta a ripartire dopo l'addio a XFactor . Maria de Filippi cerca l'ennessimo colpaccio. Dopo Mara Maionchi e Morgan, divenuti giudici di Amici dopo le esperienze a XFactor, ecco ...

Adriano Celentano parla di Asia Argento : “Alle spalle di X Factor si nasconde un mostro dal falso moralismo” : Con l’allontanamento di Asia Argento da X Factor e la sostituzione con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale dopo le accuse di Jimmy Bennett, sono arrivati tanti pareri a riguardo e oggi sono le parole di Adriano Celentano a rimbalzare sui social. Adriano Celentano parla di Asia Argento e la difende, dichiarando: “Peccato. Perché X Factor è un bel programma, intelligente e fatto bene, soprattutto grazie al prezioso apporto dei magnifici quattro, mi ...

X Factor - Mara Maionchi choc contro Celentano : «Su Asia Argento dice str***ate» : La presa di posizione di Adriano Celentano contro X Factor e Sky e a favore di Asia Argento sta facendo discutere. Dopo le parole del cantante, che si è schierato per l'attrice , esclusa dalla giuria ...

X Factor - Lodo Guenzi entra in giuria per i live : “Da spettatore apprezzavo molto Asia Argento - per questo ho accettato di sostituirla” : X Factor riparte da Lodo Guenzi, il biondino de Lo Stato Sociale, entrato in corsa per sostituire la grande esclusa Asia Argento nel ruolo di giurato. “Abbiamo valutato tutte le opzioni, ma Lodo Guenzi – che avevamo già incontrato – era il nome giusto perché ci dava più garanzie sui ragazzi in gara”, sostengono da Sky. Da giovedì 25 ottobre sarà lui a guidare la categoria dei gruppi. “Mi trovo in una situazione peculiare, mai successa prima. ...

X Factor 2018 - Asia Argento : ‘Dopo la difesa di Celentano posso ingoiare il rospo’. La risposta di Sky : “Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano”. Asia Argento replica sui social ad Adriano Celentano che in una lettera pubblicata dalle agenzie commenta l’esclusione dell’attrice dalla giuria di X Factor 2018. Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio ...

Adriano Celentano difende Asia Argento e critica X Factor : “Una così bella non è il tipo da violentare qualcuno - non doveva essere esclusa” : “Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia. Se c’è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro”. A dirlo è Adriano Celentano che, in una lettera inviata alle agenzie di stampa l’esclusione di Asia Argento da X Factor dopo le accuse di Jimmy ...