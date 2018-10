Asia Argento | Adriano Celentano attacca XFactor | «Violenta chi copre lo sporco che ha

ADRIANO CELENTANO DIFENDE Asia ARGENTO/ Il pubblico dalla parte del Molleggiato - eppure... (X Factor 2018) : ADRIANO CELENTANO DIFENDE ASIA ARGENTO e attacca Sky: “Chi ti ha cacciato da X Factor è un ipocrita”. Le ultime notizie sulla lettera scritta dal cantante per l'attrice(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:50:00 GMT)

X Factor 2018 - Asia Argento : 'Dopo la difesa di Celentano posso ingoiare il rospo'. La risposta di Sky : "Ora che mi ha difesa pubblicamente anche il più grande musicista italiano vivente nonché il mio mito, posso ingoiare questo rospo col sorriso. I love you Adriano". Asia Argento replica sui social ad Adriano Celentano che in una lettera pubblicata dalle agenzie commenta l'esclusione dell'attrice dalla giuria di X Factor 2018.

Adriano Celentano difende Asia Argento e critica X Factor : “Una così bella non è il tipo da violentare qualcuno - non doveva essere esclusa” : “Può una, bella come te, violentare qualcuno che poi, casualmente, questo qualcuno è anche un uomo? No, non può perché io ti conosco Asia. Se c’è qualcuno, davvero capace di violentare non sei tu, ma quei tizi che si incipriano la faccia per coprire lo sporco che hanno dentro”. A dirlo è Adriano Celentano che, in una lettera inviata alle agenzie di stampa l’esclusione di Asia Argento da X Factor dopo le accuse di Jimmy ...

Asia Argento ad Amici 18?/ Maria de Filippi pronta a fare pace con lei e riportarla in tv? : Asia Argento ha dimostrato di essere all'altezza in materia di musica e allora perché non approfittarne per Amici 18? Maria de Filippi sembrerebbe pronta a fare pace on lei e portarla in tv(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:08:00 GMT)

Celentano difende Asia Argento 'Chi ti ha cacciato da X Factor è un ipocrita' : Adriano Celentano a gamba tesa contro Sky per l'esclusione di Asia Argento da X Factor dopo lo scandalo del rapporto con il giovane attore Jimmy Bennett. In una lettera pubblicata attraverso le ...

Morgan : ‘Asia Argento a X Factor era molto brava - però i talent hanno rotto’ : “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro nel merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava”. Morgan commenta così l’esclusione della ex compagna dalla giuria di X Factor 2018 dopo lo scandalo Bennett. E riserva parole di stima anche per Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che la ...