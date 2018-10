Ascolti tv | testa a testa tra Che tempo che fa e L’isola di Pietro 2

Ascolti tv 21 ottobre : la D’urso conquista gli Ascolti - testa a testa tra Fazio e Morandi : ascolti tv ieri, Domenica In vs Domenica Live: i dati Auditel Continua la sfida a distanza tra Mara Venier e Barbara D’Urso a suon di ospiti e interviste. La sesta, per la precisione, di questa stagione televisiva. Al momento il pubblico a casa ha deciso che Domenica In è stato, per 4 volte su 5, […] L'articolo ascolti tv 21 ottobre: la D’urso conquista gli ascolti, testa a testa tra Fazio e Morandi proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - sfida testa a testa tra Mara Venier e Barbara d'Urso : Domenica è sempre domenica, soprattutto per Mara Venier e Barbara d'Urso che danno vita a una sfida testa testa con i loro salotti pomeridiani. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.322.000 spettatori ...

Mara Venier e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l'attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...

Ascolti tv - testa a testa tra Una pallottola nel cuore 3 e Temptation Island Vip : La fiction Una pallottola nel cuore 3 strappa per un soffio la vittoria in prime time al competitor in termini di numeri di telespettatori, ma non di share: Rai1 conquista 3.805.000 telespettatori pari al 16.3% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.652.000 telespettatori pari al 20.9% di share. Ascolti tv prime time Bene su La7 diMartedì che ha registrato 1.505.000 telespettatori con uno share del 7%. ...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Mara Venier tiene testa a Barbara D’Urso : gli Ascolti di Domenica In : Barbara D’Urso batte di poco Domenica In di Mara Venier Niente tris per Mara Venier e Domenica In, dopo aver battuto nelle prime due domeniche il diretto competitor. Barbara D’Urso ha vinto la terza sfida Auditel con Domenica Live, ma di poco, grazie anche ai talk sulla terza edizione del Grande Fratello Vip e ai dibattiti urlanti. Sono stati 2.022.000 telespettatori a seguire la breve presentazione, pari al 12,8% di share, ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 settembre : testa a testa nella guerra degli Ascolti : La Vita in Diretta torna in onda oggi dopo l'ottimo risultato della puntata di ieri, ma quali saranno gli ospiti e i temi di questo mercoledì? Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:59:00 GMT)

Ascolti tv - testa a testa fra "Temptation" e "Una pallottola nel cuore" : la Rai ha la meglio : Bene l'esordio di Simona Ventura al timone del reality di Canale 5, ma vince, anche se di un soffio, la fiction con Gigi...

The Good Doctor Nella serata di ieri, Mercoledì 12 settembre 2018, su Rai1 gli ultimi episodi della prima stagione di The Good Doctor ha conquistato 4.001.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 Andiamo a quel paese ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone in replica ha interessato 1.272.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 la pellicola in prima visione Suicide ...

Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L'Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l'appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l'ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...