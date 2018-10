Ascolti tv L’Isola di Pietro 2 | ottimo esordio per Gianni Morandi e i suoi “figli”

ilnotiziangolo

: Ascolti TV di ieri, domenica 21 ottobre 2018. L'Isola di Pietro 15.27%, Fazio 14.62%-12.79% - davidemaggio : Ascolti TV di ieri, domenica 21 ottobre 2018. L'Isola di Pietro 15.27%, Fazio 14.62%-12.79% - kia_conti : RT @QuiMediaset_it: #AscoltiTv Ottimo esordio per #lisoladipietro2, leader della prima serata con 3.328.000 e il 15.27% di share Giancarlo… - zazoomnews : Ascolti tv testa a testa tra Che tempo che fa e L’isola di Pietro 2 - #Ascolti #testa #testa #tempo #L’isola -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Non c’erano dubbi sulla vittoria nella gara deglitv per L’Isola di2. Proprio per lo stesso motivo il pubblico di Solo 2 aveva chiesto con insistenza lo spostamento della messa in onda dal venerdì alla domenica sera ma senza successo. Victoria 2 ha lasciato il posto al pediatra interpretato dache ha saputo conquistare il pubblico tra morti, feriti e un rocambolesco incidente che ha rovinato la vita di Alessandro, Elena e la giovane Caterina. Cos’altro succederà nei prossimi giorni?TV L’ISOLA DI2 Le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola di2 non lasciano pensare a niente di buono ma sicuramente il pubblico apprezzerà come ha fatto ieri quando la fiction ha portato a casa ottimisu Canale 5 per l’della seconda stagione de “di”, leader della prima serata con ...