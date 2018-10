picenotime

: Ascoli: Auchan Retail, consegnati 18.000 euro in materiale scolastico all'Isc D'Azeglio - PicenoTime : Ascoli: Auchan Retail, consegnati 18.000 euro in materiale scolastico all'Isc D'Azeglio -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) ... tra cui Notebook, tablet, lavagne Lim, pc, ma anche attrezzatura per la palestra, dizionari, libri, materiali di cancelleria, kit per laboratori di scienza e musicali. In totale sono stati ...