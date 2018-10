As Roma Futsal | Fabrizio Davide presenta le giovanili del centro “Manianpama” di

As Roma Futsal (serie B) - il ds Scano : «La vittoria col Foligno importante per il morale del gruppo» : Roma – La serie B dell’As Roma Futsal ha cominciato col piede giusto. Dopo due sconfitte nelle gare ufficiali di Coppa della Divisione e Coppa Italia di categoria, la formazione di mister Remo Arnaudi ha battuto 8-7 il Foligno nel match disputato sul campo amico del “PalaMunicipio”. Triplette per Gastaldi e il giovane Cavalli, un gol a testa per Simone Ricciarini e il portiere giapponese Yoshida, tesserato dell’ultima ora in casa ...