Artifact | rinviata la beta del card game di Valve

eurogamer

: Rimandata la beta del card game #Artifact. - Eurogamer_it : Rimandata la beta del card game #Artifact. -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Come segnala Euror.net, la faseper ila tema Dota 2,, è stata rimandata.I giocatori che si sono registrati per lasemi-aperta hanno ricevuto una e-mail che li informano che il test è stato rinviato al 19 novembre 2018."Abbiamo aggiuntoal tuo account, ma abbiamo ancora un po 'di lavoro da fare prima di consentire a tutti di entrare. In questo momento, prevediamo che ciò avvenga il 19 novembre".Read more…