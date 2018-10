Armi nucleari | Trump vuole ritirare il trattato con la Russia Ma il Mondo gli chiede di

Trump ritirerà gli Usa dal trattato sulle Armi nucleari. Mosca : 'È una decisione molto pericolosa' : 'L'unica regione per cui lo fanno è che vogliono un mondo unipolare. Sarà così? No', ha affermato una fonte autorevole del ministero degli esteri a Ria Novosti. 'Il ritiro di Washington dal trattato ...

Media : Gli Stati Uniti volevano usare Armi nucleari in Vietnam nel 1968 - : I militari americani nel pieno della guerra del Vietnam avevano pianificato di attaccare le forze nord Vietnamite con armi nucleari. Ma il presidente USA Lyndon Johnson ha saputo in tempo dell'...

Nella Giornata ONU per l'abolizione delle Armi nucleari azioni in 13 Paesi contro la banca che le sostiene con 8 miliardi di dollari : BNP-Paribas ha già una politica che limita gli investimenti in società associate alla produzione di armi nucleari, tuttavia tale codice di condotta interno è un fallimento. Può essere corretto ...

Giornata per eliminazione totale delle Armi nucleari : Greenpeace chiede la ratifica italiana del trattato ONU : In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari, Greenpeace ha scritto al Presidente della Camera, Roberto Fico, e al Vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, per chiedere una rapida ratifica del trattato ONU per la Proibizione delle armi nucleari (TPNW) da parte dell’Italia. Il TPNW è stato adottato il 7 luglio 2017 ma, a distanza di poco più di un anno, solamente quindici Paesi – tra cui la ...

Presidente Conte - aderisca al Trattato contro le Armi nucleari : Il primo tentativo di portare un po' di "umanità" nei conflitti risale, come sanno tutti, alla Convenzione di Ginevra, agli incontri che la prepararono e ai trattati che ne seguirono. Parliamo di più di 150 anni fa.A quel tempo le guerre le combattevano eserciti inquadrati e identificabili, appartenenti a nazioni riconosciute che potevano sedersi intorno a un tavolo più o meno alla pari e nel reciproco rispetto.La guerra, ...

Armi nucleari - il monito dell'Onu : eliminarle per garantire il futuro - : Il 26 settembre si celebra Giornata mondiale per l'eliminazione totale degli ordigni atomici, uno degli obiettivi primari delle Nazioni Unite. Ad oggi nel mondo ci sono quasi 15mila testate e più della metà della popolazione mondiale vive in Paesi che le possiedono

Santa Sede : Armi nucleari dannose per salute - ambiente - povertà : La Santa Sede, come molti Paesi nel mondo, vuole 'il bando totale dei test nucleari'. Questi, ha detto, 'comportano il sostanziale e incontrollato rilascio di materiali radioattivi direttamente nell'...

Fallout 76 : Bethesda presenta le Armi nucleari con un simpatico filmato : Bethesda presenta le armi nucleari di Fallout 76 pubblicando un interessante filmato della serie "Vault-Tec presenta" intitolato "Pace atomica! Video sulle armi nucleari".Come possiamo vedere, il simpatico filmato ci insegnerà a sfruttare al meglio il "potere dell'atomo", ma vediamo insieme il comunicato ufficiale Bethesda per tutti i dettagli al riguardo:Read more…

Armi nucleari - che fare? Una giornata di mobilitazione contro BNP Paribas - ... - : Quando facciamo casino sui loro investimenti nell'Armageddon, gli investimenti sulla fine del mondo, le banche cominciano a fare davvero una brutta figura. In alcuni paesi, le Armi nucleari sono del ...

USA - PENTAGONO : "BOMBARDIERI CINA POSSONO TRASPORTARE Armi NUCLEARI"/ Ultime notizie : "Possono colpirci" : Usa, PENTAGONO: bombardieri CINA trasportano ARMI nucleari. L'allarme nel report annuale: il Dragone può colpire l'America e i suoi alleati. I preoccupanti piani di espansione di Pechino.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 12:25:00 GMT)

