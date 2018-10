Ariana Grande sarebbe sul set del video ufficiale di “breathin” con Dave Meyers

Ariana Grande : Pete Davidson ha parlato per la prima volta dell’annullamento del matrimonio : E sì, ha ancora il cuore spezzato The post Ariana Grande: Pete Davidson ha parlato per la prima volta dell’annullamento del matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Pete Davidson commenta in modo bislacco la rottura con Ariana Grande - : Pete durante uno dei suoi ultimi spettacoli ha ammesso di aver coperto uno dei tatuaggi che ha dedicato ad Ariana , qui le foto , ed ha aggiunto: 'Sì ne ho coperto uno. Devo coprirne un po' adesso. ...

Ariana Grande sull’orlo di una crisi di nervi : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet Davidson«Ariana riesce a concentrarsi solo sul lavoro», hanno dichiarato i suoi genitori preoccupati. Amici e parenti, tutte le persone che le stanno vicine, si stanno preoccupando per lo stato di salute mentale della cantante, che secondo molti sarebbe «sull’orlo del burn out». Il 2018 è stato un annus horribilis per la cantante di 25 anni, ...

Prime foto e video di Ariana Grande e Pete Davidson in pubblico dopo l’addio : la popstar torna a cantare : La messa in onda è prevista solo il prossimo 29 ottobre, ma il primo video di Ariana Grande in pubblico dopo la recente rottura col compagno Pete Davidson è già stato reso disponibile in rete grazie alle riprese amatoriali dei presenti all'evento "A Very Wicked Halloween: Celebrating 15 Years On Broadway". Si tratta dello speciale della NBC previsto per Halloween e dedicato ai 15 anni del musical Wicked, che vede tra i tanti ospiti proprio ...

Ariana Grande restituisce l’anello a Pete Davidson (e lascia i social?) : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande sta vivendo uno dei momenti più complicati e confusi della sua vita. La giovane star americana, classe 1993, in poco più di un anno ha vissuto due violentissimi shock: il primo, a maggio 2017, quando un attentatore si fece esplodere durante un suo concerto a Manchester, il secondo un mese fa, con la morte improvvisa ...

Ariana Grande - matrimonio annullato/ La cantante e Pete Davidson si lasciano. Dopo Manchester e Mac Miller… : Ariana Grande e Pete Davidson si sono ufficialmente lasciati. La popstar, Dopo Manchester e la tragedia di Mac Miller, deve affrontare la cancellazione del suo matrimonio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Ariana Grande ha lasciato Pete Davidson : l’ex Big Sean è preoccupato : Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati: il pensiero di Big Sean Ormai è assodato: Ariana Grande e Pete Davidson non stanno più insieme. Dopo la furibonda litigata dello scorso weekend i due si sono mollati e l’attore e comico ha addirittura coperto il tatuaggio fatto in onore della cantante. La maschera a coniglietto […] L'articolo Ariana Grande ha lasciato Pete Davidson: l’ex Big Sean è preoccupato proviene da Gossip e ...

Ariana Grande canterà una canzone per le celebrazioni del suo musical preferito : "Non me li sarei persi per nulla al mondo" . Wicked è un musical del 2003 ed è basato sul romanzo Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta. In questo momento Ariana è impegnata anche nelle ...

Ariana Grande - addio a Pete Davidson dopo una pessima battuta sull'attentato di Manchester : Ariana Grande e Pete Davidson si sono lasciati. Una crisi intensa e rapida, con una battuta di pessimo gusto che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato alla separazione tra ...

Ariana Grande E PETE DAVIDSON SI SONO LASCIATI/ "Lei non è riuscita a superare la morte di Mac Miller" : ARIANA GRANDE e PETE DAVIDSON si SONO LASCIATI: la coppia che era pronta a convolare a nozze, si è detta addio di comune accordo lo scorso weekend e senza traumi.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:10:00 GMT)