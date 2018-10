Apre il ponte sull’acqua più lungo del mondo | progettato per resistere a terremoti e

Apre il ponte sospeso sul mare più lungo del mondo : La struttura che collegherà Hong Kong a Zhuhai (e da lì a Macao) è lunga 55 chilometri e ha richiesto per la sua costruzione...

Apre il ponte dei record - e degli scandali - che collegherà Hong Kong e Macao : Le autorità di Pechino presentano il ponte come un'opera cruciale per rilanciare l'economia della regione, come base manifatturiera per l'export cinese, per collegare città di altissimo valore ...

La Dante Alighieri Apre a Ramallah - un ponte fra Italia e palestinesi : Proprio in questi giorni ha luogo la XVIII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, con eventi in tutte le maggiori città palestinesi. La conferma di un grande interesse per la ...

Ponte Morandi : Apre il bypass per via della Superba - al taglio del nastro anche Autostrade : E' già aperto, ma il taglio del nastro avverrà sabato mattina. Il bypass tra il casello autostradale dell'Aeroporto e via della Superba, la nuova strada all'interno delle aree Ilva dedicata al ...

Crollo ponte a Genova - gip riApre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Genova - il giudice riApre la strada sotto il moncone del ponte Via libera alle linee ferroviarie : Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi, può riaprire con una strettoia. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del commissario per l'emergenza e presidente...

Genova - riApre la strada sotto il ponte : 14.45 riapre la strada,Via 30 giugno, sotto il ponte Morandi,con una strettoia,che delimita la zona dove ci sono i reperti dopo il crollo di agosto. La decisione arriva dal Gip Nutini accogliendo la richiesta del commissario per l'emergenza e del presidente della regione. Il portavoce del comitato sfollati,Ravera, ha definito"ideologico" lo scontro a Roma sulla ricostruzione del ponte."Rischiamo di restare fuori casa per anni",sottolinea."Per ...

PONTE MORANDI - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO GENOVA"/ Decreto - Bucci Apre a 'terzo accesso' : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Martedì Apre il ponte sul Po. Operazione costata 3 - 5 milioni : Da oggi gli ultimi ritocchi con la posa dell'asfalto, sabato collaudo a pieno carico. Rimarranno chiuse le vie ciclopedonali per consentire interventi sotto la struttura

Ponte Morandi - riApre la ferrovia : riapre il tratto di ferrovia di Genova che collega il nord della Valpolcevera con Sampierdarena e con il porto , rimasto interrotto dopo il crollo di Ponte Morandi . Mercoledì pomeriggio il sindaco di ...

Italia - crollo ponte : domani riApre ferrovia sotto il Morandi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

RiApre la ferrovia merci e passeggeri sotto il Ponte Morandi : Domani alle 5.16 riprende la circolazione dei treni sulle linee interrotte dopo il crollo e alle 10 passerà il primo treno in uscita dal porto diretto verso il Nord Italia -

Il Museo Archeologico di Pontecagnano Apre alle performance per il Campania by Night : Il Museo Archeologico di Pontecagnano nell'ambito del Campania by Night propone dal 4 al 7 ottobre una visita-spettacolo nella necropoli di Pontecagnano, il polo museale intitolato agli "Etruschi di frontiera" famoso per la raccolta di oltre 9000 sepolture scavate nella necropoli. Oltre alla visita verranno messe in scena due performance della compagnia degli "Spettattori" un modo per vivere e riscoprire un importante polo Archeologico del ...

Crollo ponte Lecco - perizia Apre scenari su altri viadotti : “Confusione tra Provincia e Anas su proprietà fu causa indiretta” : La prima causa del Crollo è “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalla Provincia di Lecco che “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da ...