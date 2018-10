Android 9 Pie porterà novità nelle app della Samsung Experience | alcune potete già

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Quante novità per Chrome OS : Android 9 Pie - supporto alle app Linux e Better Together : Android 9 Pie arriva nella versione Canary di Chrome OS, che riceve anche Better Together e si appresta a supportare le app Linux nel modelli con chipset MediaTek. L'articolo Quante novità per Chrome OS: Android 9 Pie, supporto alle app Linux e Better Together proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 si appresta a ricevere Android 9 Pie : Nokia 6.1 riceverà a breve l'aggiornamento ad Android 9 Pie senza bisogno di una fase di beta testing: arriverà direttamente la versione stabile. L'articolo Nokia 6.1 si appresta a ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Quali smartphone riceveranno Android 9 Pie [Lista aggiornata] : Aggiorniamo la lista degli smartphone che riceveranno l’ultima versione di Android la 9.0 Pie. Scoprite se c’è il vostro dispositivo che riceverà l’update entro i primi mesi del 2019 Il mio smartphone riceverà Android 9 Pie? Scorrete la lista Android 9 Pie, è l’ultima versione del sistema operativo di Google che ha debuttato ufficialmente a fine […]

Samsung : Android Pie in arrivo a inizio 2019? : Sono ormai mesi che gli utenti Samsung di tutto il mondo attendono il passaggio dei loro dispositivi alla versione 9.0 del sistema operativo Android . Nella giornata di oggi, un nuovo leak potrebbe fare chiarezza in merito alla situazione, suggerendo ...

Xiaomi Mi A1 con Android 9 Pie appare su Geekbench : Nelle scorse ore sul database di Geekbench lo Xiaomi Mi A1 è apparso con a bordo l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google L'articolo Xiaomi Mi A1 con Android 9 Pie appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Quando Android Pie sui Samsung Galaxy : primissime indicazioni tempi aggiornamento : Finalmente il colosso di Seul ha deciso di divulgare le prime informazioni relative al rilascio della versione finale di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati alla sua ricezione. A quanto pare, ci sarà da pazientare almeno fino all'inizio del prossimo anno, Quando, attraverso un post condiviso nell'ambito dell'applicazione 'Samsung+', il produttore asiatico ha fatto sapere darà il via alla distribuzione ...

Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019 - la beta per Galaxy S9 è in arrivo : Samsung ha programmato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i suoi device per l'inizio del prossimo anno, a breve verrà aperto il programma beta. L'articolo Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019, la beta per Galaxy S9 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Riscontri iniziali per Huawei P20 e P20 Pro con la beta Android Pie : tutto secondo copione : Dopo la raccolta delle iscrizioni (per il momento ancora 200 posti), in queste ore si parla molto dei reali effetti che ci sono stati per Huawei P20 e P20 Pro in merito alla beta ottimizzata sull'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. I due smartphone hanno avuto un buon impatto sul mercato e così in tanti si stanno chiedendo come stiano andando le cose. Anche perché il rendimento delle beta per forza di cose andrà ad incidere sui ...

Google Lens può essere utilizzato anche nel menu Recenti - su Android 9 Pie : Google Lens è utilizzabile anche nella vista multitasking, quando vengono selezionate le immagini, ovviamente solo su Android 9 Pie. L'articolo Google Lens può essere utilizzato anche nel menu Recenti, su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sony svela le date di rilascio di Android 9 Pie per i suoi Xperia : Sony svela le date (precise) di rilascio dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xperia XZ1, XZ1 Compact, XZ Premium, XZ2 Premium, XA2, XA2 Plus e XA Ultra L'articolo Sony svela le date di rilascio di Android 9 Pie per i suoi Xperia proviene da TuttoAndroid.

Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie : Samsung dovrebbe introdurre le icone delle notifiche colorate all'interno della schermata dell'Always On Display della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie. L'articolo Samsung si prepara a colorare l’Always On Display con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Digital Wellbeing disponibile per tutti gli smartphone Android One con Pie : Digital Wellbeing, o Benessere Digitale, finora era disponibile solamente per i Google Pixel e Nokia 7 Plus con a bordo Android 9 Pie ma da oggi è disponibile per un numero maggiore di smartphone. L'articolo Digital Wellbeing disponibile per tutti gli smartphone Android One con Pie proviene da TuttoAndroid.