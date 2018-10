Anas - Accordo con il Mit di Boston per i controlli dei ponti

quattroruote

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L, che allinterno della propria rete stradale comprende oltre 13 mila trae viadotti, ha sottoscritto uncon il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di, diretto dal professor Carlo Ratti, per lo sviluppo di nuove tecnologie per il monitoraggio delle infrastrutture stradali e per la conseguente programmazione della loro manutenzione. Lpermetterà all(al momento ancora del gruppo FS Italiane, in attesa dei passi del Governo sul suo preannunciato scorporo) di studiare lutilizzo di sensori mobili che consentano dincrementare la vigilanza sue viadotti: un tema diventato cruciale, dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. I test. La sperimentazione dei sensori mobili inizierà sulle autostrade A90 Grande ranulare di Roma (che ha picchi di 168 mila veicoli/giorno) e A91 Roma-Fiumicino ...