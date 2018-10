Ama | sciopero indetto da Usi per venerdì prossimo

ProclAmato sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre [VIDEO] verra' effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in ...

ProclAmato sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre verrà effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST) e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in modo ...

Sindacati : Ama - 22 ottobre sciopero generale : Roma – “Il 22 ottobre saremo in Campidoglio e faremo lo sciopero generale dei lavoratori dell’Ama, serve una reazione collettiva: il tempo e’ scaduto, la citta’ ha bisogno di rilancio”. L’annuncio lo ha fatto il segretario della FP Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola,nel corso della manifestazione di Cgil, Cisl e Fiadel a piazza Santi Apostoli per la mancata approvazione in assemblea del bilancio ...

Amazon : sciopero dei corrieri in Lombardia : Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, si sta espandendo in tutto il mondo. Da poco ha raggiunto e superato in borsa il valore di 1000 miliardi di dollari. Anche in Italia la diffusione del gigante dello shopping online prosegue ormai da diversi anni, con il conseguente aumento delle spedizioni sul territorio nazionale e l’apertura di nuovi centri per la logistica, indispensabili per la gestione delle ...

Amazon - si riaccende lo scontro con i lavoratori : corrieri in sciopero : Consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Si riaccende lo scontro nei magazzini di Amazon in Italia. A un mese dall’inizio della stagione natalizia del colosso dell’ecommerce, la più redditizia dell’anno, i corrieri degli impianti della Lombardia hanno proclamato sciopero. Indice puntato contro la riorganizzazione delle spedizioni, esplose negli ultimi mesi. Il boom di ordini, spinto anche dal lancio della consegna in ...

Roma - Ama - revocato sciopero rifiuti : intesa Comune-Sindacati : Lo sciopero dei lavoratori di Ama è stato revocato, niente più fermo della raccolta rifiuti per venerdì 14 settembre. 'Una buona notizia per i cittadini, per i lavoratori e per tutta la città - spiega ...

Tpl : lunedì sciopero di 4 ore proclAmato per parziale pagamento stipendi : Roma – Lunedi’ 17 settembre linee di bus periferiche saranno a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto tra i lavoratori della societa’ Roma Tpl. L’agitazione e’ stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per protestare contro il parziale pagamento degli stipendi. La protesta non interessera’ la rete Atac che sara’ regolarmente in servizio. L'articolo Tpl: lunedì ...

Sindacati : sciopero il 14 dopo slittamento vertenza Ama : Roma – “Lo spostamento dell’incontro sulla vertenza Ama da oggi all’11 settembre e’ un fatto grave. Lo sciopero del 14 e’ quindi confermato. Il 12 nelle zone e il 13 negli impianti e le autorimesse effettueranno assemblee su tutti i turni per informare i lavoratori sui rischi a cui e’ esposta l’azienda”. Cosi’, con una nota unitaria, le segreterie di Roma e Lazio di Fp Cgil, Fit Cisl e ...

Ilva : sindacati proclAmano sciopero - Di Maio li convoca : sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva indetto per l'11 settembre. 1 settembre 2018

Ryanair - in Italia il primo contratto collettivo dei piloti/ Ma Cgil e Uil proclAmano uno sciopero : Ryanair, firmato il primo contratto collettivo dei piloti: prima volta in Europa per la compagnia irlandese. Soddisfatta l'associazione Anac per il traguardo raggiunto