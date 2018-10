Alzheimer | nella testa e nella vita di una persona malata

vanityfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il soggiorno (ideale)La camera da letto (sconsigliata)La camera da letto (ideale)L'Albero dellaIl bagno (sconsigliato)Il bagno (ideale)«Ho paura, caro amore mio, del dolore che ti sto infliggendo. Io non ricorderò, ma tu sì. E questo ti farà male. Chiederò tanto, troppo. E questa confusione, questo smarrimento che mi circondano sempre più spesso, saranno per te un carico pesante. Me l’hanno spiegato bene, poco alla volta, i ricordi si staccheranno da me, si cancelleranno. E io non sarò più io. Non sopporterò più i colori accesi di cui ci siamo sempre stati circondati, non saprò più guardare le foto perché non mi ricorderanno nulla, non mi riconoscerò in uno specchio. E non riconoscerò te e voi, gli amori di una. E forse ti darò del lei. I miei tempi diventeranno lunghi, i miei discorsi insensati, dovrai imparare la pazienza. Forse diventerò violento e intrattabile e dovrai ...