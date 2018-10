Altro che mostri | ora si va a caccia di santi Ecco il Pokemon Go del Vaticano

Renzi : 'Competenza contro ciAltronaggine - serietà contro bugie - politica contro populismo. Anche questo è #Leopolda9' : Abbiamo un Governo che vuole distruggere l'economia italiana e i valori europei. Dobbiamo fermarli a partire dai comitati civici ' Ritorno al futuro '. Inizia una strada nuova, facciamola insieme. ...

Renzi : 'La competenza contro la ciAltronaggine - la serietà contro le bugie - la politica contro il populismo. Anche questa è la #Leopolda9' : Abbiamo un Governo che vuole distruggere l'economia italiana e i valori europei. Dobbiamo fermarli a partire dai comitati civici 'Ritorno al futuro'. Inizia una strada nuova, facciamola insieme. ...

F1 – Altro che Iceman - la pazza esultanza di Raikkonen ad Austin [VIDEO] : Kimi Raikkonen pazzo di gioia per la vittoria del Gp degli Stati Uniti: l’esultanza del finlandese della Ferrari dopo il traguardo di Austin Raikkonen è il vincitore del Gp degli Stati Uniti. Il finlandese della Ferrari ha sbaragliato la concorrenza ad Austin, rimandando la festa di Lewis Hamilton, terzo oggi in Texas davanti a Vettel. Una vittoria speciale, a poche gara dall’addio alla Ferrari prima della nuova avventura in ...

Gf Vip - concorrenti l’uno contro l’Altro : Elia - Ivan e la Marchesa presi di mira : concorrenti Gf Vip l’uno contro l’altro: il gioco dei bigliettini fa ancora vittime Ancora una volta il Gf Vip miete vittime, e lo fa sempre con il classico gioco dei bigliettini mettendo i concorrenti l’uno contro l’altro. Al momento i ragazzi non hanno ancora discusso accesamente ma è probabile che lo facciano, visto che alcuni […] L'articolo Gf Vip, concorrenti l’uno contro l’altro: Elia, Ivan e la ...

Ascolti tv - Altro che Sissi! Angela e De Filippi sono le due «teste coronate» del sabato sera : 'Tu sì que vales' è in assoluto il programma più visto della serata con 5.123.000 milioni di spettatori (share 29.62%). Ma...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un Altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

MotoGp - Zarco non si nasconde : “proverò a vincere - anche se Dovi e Marquez hanno un Altro passo” : Il pilota francese ha commentato le qualifiche del Gp del Giappone, concluse al secondo posto dietro la Ducati di Andrea Dovizioso Un risultato sorprendente, un secondo posto che esalta Johann Zarco, riuscito a portare la sua Yamaha Tech3 in prima fila al termine delle qualifiche del Gp del Giappone. AFP/LaPresse Sorpresa e stupore nelle considerazioni del francese, soprattutto considerando che la sua moto non ha ricevuto sviluppi ...

Non solo Juve e Milan : Ramsey offerto anche a un Altro club italiano : Aaron Ramsey offerto a mezza Europa . E, come scrive il Corriere dello Sport , il centrocampista dell' Arsenal , in scadenza di contratto, è stato proposto, oltre che a Milan e Juve , anche alla Lazio .

Pace fiscale - Altro che tetto di 100mila euro : si può arrivare a 2 milioni e mezzo. Ecco perché : Il M5S aveva precisato di voler cambiare strada, di ambire a chiudere l'abitudine di certi governi precedenti di regalare condoni tombali ai grandi evasori. Per questo Di Maio aveva spiegato che il ...

Manuel Careddu - c'è un Altro amico che sapeva dell'omicidio/ Il padre : “E' coinvolto anche un adulto” : Manuel Careddu, c'è un altro amico che sapeva dell'omicidio: è stato intercettato come i cinque accusati del delitto. Il padre è sicuro: “E' coinvolto anche un adulto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:02:00 GMT)

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e Altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...

F1 - che stoccata di Hamilton alla Ferrari : “la Mercedes ha fatto un lavoro perfetto - dall’Altro lato invece…” : Il pilota della Mercedes ha parlato alla vigilia del week-end di Austin, nel corso del quale potrebbe vincere il suo quinto titolo mondiale Il quinto titolo mondiale può arrivare già in questo week-end, un risultato pazzesco che mette Lewis Hamilton sotto i riflettori in vista del Gp di Austin. Photo4/LaPresse Il britannico dovrà arrivare obbligatoriamente davanti a Vettel per ottenere la vittoria aritmetica, considerando però anche il ...

Alimentari - un Altro richiamo dai supermercati. “Presenza di Escherichia coli”. Prodotto e lotti interessati : Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di un altro Prodotto molto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso il richiamo avviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza di Escherichia Coli. Ma che cos’è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, ...

Altro che smartphone. Gli italiani - in viaggio - vogliono ancora la guida di carta : Lo racconta un'indagine condotta da OnePoll per eDreams, uno dei più noti e cliccati portali di viaggi al mondo, che ha coinvolto 13mila persone in alcuni Paesi-chiave europei oltre che negli Stati ...