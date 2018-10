Alto Adige |  Svp supera il 40% | forti Team Koellensperger e Lega

Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige : A Bolzano gli autonomisti dovrebbero allearsi per la prima volta con il centrodestra, dopo un gran risultato della Lega; a Trento lo spoglio è ancora in corso The post Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

Terremoto politico in Alto Adige : Team Köllesperger del fuoriuscito M5S al secondo posto. Cresce la Lega - crolla Svp : Si rivelano un vero Terremoto politico le elezioni di provinciali di Bolzano dove l’affluenza (73,9) crollata di cinque punti rispetto al 2013, ha favorito il voto italiano rispetto a un maggior astensionismo tedesco, soprattutto nelle valli. ...

Provinciali Alto Adige : vittoria dell'Svp - exploit dell'ex M5s Koellensperger - Lega primo partito a Bolzano : In Alto Adige la Svp cala ma non crolla, scende infatti dal 45,7% al 41,7% e resta il primo partito. exploit invece della lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che ora è la seconda forza ...

Boom della Lega in Alto Adige Crollano Pd e M5S - scompare Fi : Elezioni Alto Adige. Alla fine la Svp, il tradizionale partito dei sudtirolesi, riesce a restare sopra la soglia del 40% e alla fine dello scrutinio è al 41,9. Al secondo posto il Team Koellensperger con il 15,2% davanti alla Lega (11,1%). L'affluenza in Alto Adige si è attestata al 73,9% Segui su affaritaliani.it

Elezioni Alto Adige : affluenza 73 - 9% : ANSA, - BOLZANO, 21 OTT - L'affluenza alle urne per le Elezioni provinciali di oggi in Alto Adige è stata del 73,9%, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013, quando le urne erano rimaste ...

