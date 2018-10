Alta velocità | disastro a Taiwan Treno deraglia | 22 morti e oltre 171 feriti Il video

Un treno su due arriva in ritardo : l'Authority indaga sull'Alta velocità : Andrea Giudicin, professore di Economia dei Trasporti alla Bicocca, non entra nel merito delle decisioni dell'Art, ma spiega: 'I ritardi non sono solo legati alla Direttissima ma anche alla gestione ...

Salini Impregilo - accordo per l'Alta velocità in Texas : Salini Impregilo , ha firmato un accordo con Texas Central per lo sviluppo del progetto per la linea ad alta velocità in Texas. Il Gruppo, già coinvolto nel progetto con la controllata americana Lane, ...

Corte Conti UE punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta velocità europea : I finanziamenti europei per lo sviluppo di una rete europea di linee ferroviarie ad Alta Velocità vengono utilizzati in modo inefficiente e inefficace. Le conclusioni della relazione della Corte di ...

Italo e MAUTO : partnership ad Alta velocità : Italo e il MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli” di Torino, insieme per offrire a tutti i viaggiatori una nuova esperienza. Grazie alla collaborazione, tutti i visitatori in possesso di un biglietto Italo (con origine/destinazione Torino e data antecedente/successiva di massimo 7 giorni rispetto all’ingresso al Museo) che si recheranno a vedere le bellezze […] L'articolo Italo e MAUTO: partnership ad alta ...

FS Italiane-Trainose : in Grecia prove di Alta Velocità : Teleborsa, - Il Gruppo FS guarda sempre più all'estero. Cominciate in Grecia col concorso italiano prove di Alta Velocità ferroviaria sulla tratta Salonicco-Katerini dove nella sua prima corsa un ETR ...

FS Italiane-Trainose : in Grecia prove di Alta Velocità : Il Gruppo FS guarda sempre più all'estero. Cominciate in Grecia col concorso italiano prove di Alta Velocità ferroviaria sulla tratta Salonicco-Katerini dove nella sua prima corsa un ETR 485 Pendolino ...

Battisti - Ferrovie è un investimento «Pronti a intervenire su Alitalia L'Alta velocità? È da export» : Bettoni ha spiegato infatti che Brebemi vuole diventare la prima autostrada «a economia circolare»: si lavora sulla falsariga di quanto fatto in Svezia e Germania, dove l'elettrificazione è stata ...

Strade e Alta velocità ecco i progetti fermi : 'Il Sud ha bisogno di infrastrutture fondamentali. Dobbiamo lavorare all'alta velocità anche al Sud e in particolare in Puglia', ha garantito dalla Fiera del Levante il premier Giuseppe Conte. Peccato ...

Ritardi e caos sui treni ad Alta velocità - arrivano le scuse e i rimborsi di Fs : Nel week end nero dei trasporti ferroviari, nuovi Ritardi a Torino e a Roma in via di normalizzazione. «Le società del gruppo Fs porgono le proprie scuse ai viaggiatori e offrono rimborsi straordinari per chi ha atteso in stazione»

Alta velocità - ancora problemi e la linea va di nuovo in tilt : Disagi sul nodo di Torino, nei pressi di Firenze e anche tra Napoli e Roma, dove un treno Italo si è guastato

Alta velocità - incubo per i viaggiatori : ancora problemi e linea di nuovo in tilt : Dopo il venerdì nero per i trasporti ferroviari, la linea è andata di nuovo in tilt. Prima per un problema al nodo di Torino, poi per rallentamenti nei pressi di Firenze. E infine un guasto tra Napoli e Roma

Alta velocità - ancora ritardi dopo il venerdì nero : 240 minuti sulla Napoli-Firenze e a Torino : Di nuovo tribolazioni sulla linea Alta Velocità ieri in panne con pesantissimi disagi per decine di migliaia di viaggiatori come non avveniva dal febbraio scorso per il problema degli scambi lasciati ...

Alta velocità - ancora ritardi dopo il venerdì nero : 240 minuti sulla Napoli-Firenze e a Torino : Di nuovo tribolazioni sulla linea Alta Velocità ieri in panne con pesantissimi disagi per decine di migliaia di viaggiatori come non avveniva dal febbraio scorso per il problema degli scambi lasciati ...

Alta velocità - altri ritardi dopo venerdì nero/ Ultime notizie : disagi sul treno Napoli-Roma e a Torino : Guasto sull'Alta Velocità Roma-Firenze: caos treni, ritardi fino a 240 minuti per un problema elettrico nel tratto fra Settebagni e Capena. Stop anche sulla Roma-Napoli(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:23:00 GMT)