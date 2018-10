Allerta meteo Campania | oggi scuole chiuse a Napoli Ultime notizie | da Pozzuoli a

Allerta meteo - ecco l’autunno : freddo al Nord - nubifragi e scuole chiuse al Centro/Sud. Roma conta i danni dopo il disastro : L’Italia s’è risvegliata stamattina per la prima volta in stagione con condizioni Meteorologiche autunnali: dopo un lungo periodo di caldo anomalo e bel tempo (eccezion fatta le piogge alluvionali che hanno colpito l’estremo Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna), l’autunno è arrivato soltanto a fine Ottobre con conseguenze devastanti per l’impatto termico di masse d’aria fredde su un suolo ancora molto ...

Allerta meteo Sicilia : criticità “gialla” per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino segnala “dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Allerta meteo arancione in Campania : scuole chiuse a Somma Vesuviana e Torre del Greco : La Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione per rischio meteo-idro [VIDEO] in buona parte del territorio della Campania. Per questo motivo i sindaci di alcuni comuni, fra cui Torre del Greco e Somma Vesuviana, hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione. Sono infatti previste precipitazioni di media e forte intensita' su buona parte del territorio campano che potrebbero causare non pochi disagi alla popolazione. Il bollettino ...

Allerta meteo - Lunedì 22 Ottobre “scuole chiuse” per il maltempo in alcuni Comuni del Sud : ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : L’avviso di Allerta Meteo lanciato dalla protezione civile per domani, Lunedì 22 Ottobre, prevede uno scenario particolarmente preoccupante: criticità arancione in Campania, Molise, Basilicata e Puglia, gialla in Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo. Alla luce di quest’allarme, in alcuni Comuni del Sud i Sindaci stanno decidendo di emettere ordinanza per le scuole chiuse in vista del forte maltempo in arrivo. L’ordinanza dipende ...

Maltempo in arrivo - è Allerta meteo sull'intera regione : Massima attenzione per le prossime 24-36 ore a causa di forti piogge, temporali e raffiche di vento. allerta gialla per la zona Alto Volturno - Medio Sangro e arancione per la zona del Frentano, il ...

Allerta meteo Molise : maltempo arrivo - criticità arancione : La Protezione civile del Molise ha diramato un’Allerta ‘arancione’ da questa sera, e per le successive 24-36 ore, per criticità idrogeologica, temporali e mare mosso nelle zone Frentani, Sannio, Matese e Litoranea. Il bollettino meteo indica anche un’Allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica, temporali e vento forte nelle aree dell’Alto Volturno e Medio Sangro. L'articolo Allerta meteo Molise: ...

Allerta meteo Abruzzo : temporali in arrivo : Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato l’Allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L’Allerta parte dal pomeriggio di oggi e si protrae per le successive 36 ore e prevede venti forti o di burrasca nord orientali con locali raffiche di burrasca forte sull’Abruzzo e precipitazioni diffuse anche di carattere temporalesco. L'articolo Allerta meteo Abruzzo: temporali in arrivo sembra essere ...

Temporali - vento forte e brusco calo termico : Allerta meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Allerta meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile per Lunedì 22 Ottobre - criticità “arancione” in 4 Regioni e “gialla” in altre 4 [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre Regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al Centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle Regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle ...

Allerta meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico : “Dal pomeriggio di domenica 21 ottobre 2018 e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, specie nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale“: lo rende noto il Comune di Roma. “Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di ...

Allerta meteo Toscana : domani codice giallo per vento forte : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento valido tutta la giornata di lunedì 22 ottobre sulla Toscana centrale. Sono previste forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite dal vasto campo di alta pressione che si estende dalle Isole Britanniche a gran parte dell’Europa settentrionale. L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento forte sembra essere il primo su ...