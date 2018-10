Allerta Meteo Campania | criticità idrogeologica prorogata fino alle 16 di domani

Allerta Meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “arancione” per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” valida oggi e domani (22 e 23 ottobre) per rischio idrogeologico localizzato per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le Province di Teramo, Pescara e Chieti. Dalla mattina di oggi alle 14 di domani, l’Allerta arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino ...

Allerta Meteo Toscana : prorogata la criticità “gialla” per vento : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale rende noto che è stato prolungato fino alle 10 di domani, martedì 23 ottobre, il codice giallo per vento sulla Toscana centrale. Lo stato di vigilanza è stato emesso a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite da un’area di alta pressione sull’Europa centrale e un vortice sul basso Tirreno. L'articolo Allerta Meteo Toscana: prorogata la criticità ...

Allerta Meteo - goccia fredda sul Mediterraneo : temporali con piogge torrenziali e grandine al Centro-Sud per i prossimi 2 giorni [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo - la goccia fredda innesca un ciclone nel basso Tirreno : forte maltempo fino all’alba di Mercoledì al Sud - poi torna il caldo : 1/16 ...

Allerta Meteo 'giallo' in tutta la Sicilia - primi temporali a Catania e Siracusa : Sale di livello per tutta la Sicilia l'Allerta meteo della Protezione civile che per oggi è 'giallo' in tutta l'isola. Sono previste "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Allerta Meteo Pescara : oggi scuole chiuse - disagi e allagamenti in città : scuole chiuse oggi anche a Pescara: il sindaco Marco Alessandrini, ha deciso per oggi, lunedì 22 ottobre, la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado a causa del maltempo e delle sue conseguenze. Si registrano disagi in molte altre zone della città, strade e scantinati allagati. A causa delle copiose piogge il sottopasso di via Raiale/via Capacchietti è chiuso, perché impraticabile. L'articolo Allerta Meteo Pescara: oggi scuole chiuse, ...

Allerta Meteo Campania : oggi scuole chiuse a Napoli/ Ultime notizie : da Pozzuoli a Giugliano - Comuni coinvolti : Allerta meteo arancione in Campania: oggi scuole chiuse a Napoli e in molti altri Comuni limitrofi, la decisione di de Magistris e degli altri sindaci. Ecco i paesi interessati.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Allerta Meteo - ecco l’autunno : freddo al Nord - nubifragi e scuole chiuse al Centro/Sud. Roma conta i danni dopo il disastro : L’Italia s’è risvegliata stamattina per la prima volta in stagione con condizioni Meteorologiche autunnali: dopo un lungo periodo di caldo anomalo e bel tempo (eccezion fatta le piogge alluvionali che hanno colpito l’estremo Sud, in Calabria, Sicilia e Sardegna), l’autunno è arrivato soltanto a fine Ottobre con conseguenze devastanti per l’impatto termico di masse d’aria fredde su un suolo ancora molto ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità “gialla” per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino segnala “dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Allerta Meteo arancione in Campania : scuole chiuse a Somma Vesuviana e Torre del Greco : La Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione per rischio meteo-idro [VIDEO] in buona parte del territorio della Campania. Per questo motivo i sindaci di alcuni comuni, fra cui Torre del Greco e Somma Vesuviana, hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione. Sono infatti previste precipitazioni di media e forte intensita' su buona parte del territorio campano che potrebbero causare non pochi disagi alla popolazione. Il bollettino ...

Allerta Meteo su tutta la Campania : scuole chiuse a Napoli e provincia : L'avviso di Allerta meteo di colore arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre. Al momento...

Allerta Meteo e maltempo - scuole chiuse a Napoli e in alcuni comuni in provincia : scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di lunedì 22 ottobre . Questa la decisione presa dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e in alcuni comuni del napoletano, Somma Vesuviana, Sant'...