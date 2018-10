Allerta meteo Basilicata | maltempo e piogge | allagamenti nel Materano

Maltempo Sud : Allerta meteo Rossa Calabria : Allerta Rossa della Protezione Civile sul Versante Jonico Settentrionale della Calabria, Arancione su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 23 ottobre, Allerta Rossa sulla Calabria ionica. Allerta arancione su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Sicilia e sui restanti settori della Calabria mentre l’Allerta sarà gialla su tutto il sud. Regione Calabria ELEVATA ...

Allerta meteo Calabria : scuole chiuse domani Martedi' 23 Ottobre in diversi comuni per maltempo : Come illustrato in questo articolo, la situazione meteo volge verso un marcato peggioramento atmosferico sulla Calabria per via del vortice depressionario in azione sull'Italia centro-meridionale che...

Allerta meteo - forte maltempo al Centro/Sud : Martedì 23 Ottobre scuole chiuse in molti comuni - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Martedì 23 Ottobre, in molti comuni del Centro/Sud colpito dall’ondata di maltempo: la protezione civile ha lanciato un nuovo allarme che prevede la criticità “Rossa” nella Calabria jonica settentrionale, “Arancione” e “Gialla” su tutto il resto del Centro/Sud (qui i bollettini completi). Di seguito l’elenco (AGGIORNATO in tempo reale) dei comuni in ...

Allerta meteo Sicilia : temporali e maltempo per le prossime ore - criticità arancione : La Protezione Civile Regionale ha emanato un bollettino di Allerta meteo gialla e arancione per domani sia per il rischio idrico sia per il rischio idro-geologico. Con riferimento alle precipitazioni, il Bollettino prevede “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : Allerta maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...

Allerta meteo in 4 regioni. Nuova alluvione nel catanese : Piogge torrenziali, forte vento, vasti allagamenti provocati in pochi minuti. Il maltempo sta provocando danni enormi nelle regioni del sud. L'area maggiormente colpita in queste ore è la Sicilia ...

Allerta meteo Veneto : Stato di Attenzione per vento forte in montagna : La situazione Meteorologica che interesserà il Veneto comporterà dal pomeriggio di domani fino alle prime ore di giovedì 25 ottobre un’intensificazione dei venti da nord sui rilievi, che saranno da tesi a forti, molto forti in alta quota. Mercoledì sono previsti episodi di foehn con forti raffiche nelle valli e localmente sulle zone pedemontane. Alla luce delle condizioni Meteo attese, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ...

Allerta meteo - nasce nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda : allarme alluvioni al Sud [LIVE] : Allerta Meteo – E’ appena nato nel mar Tirreno il ciclone innescato dalla goccia fredda che da ieri sta provocando forte maltempo su gran parte d’Italia: il vortice ciclonico, nato per ciclogenesi da contrasti termici, si muoverà nelle prossime ore verso il basso Tirreno fino a raggiungere lo Jonio tramite lo Stretto di Messina. Questa tempesta provocherà forte maltempo fino a Mercoledì mattina in tutto il Centro/Sud: il ...

Maltempo sulla Campania - Allerta meteo declassata : da arancione a gialla : La Protezione civile della Regione Campania, dopo aver valutato «le attuali condizioni meteo e analizzato i modelli matematici», ha prorogato la criticità idrogeologica fino alle...

Allerta meteo Campania : criticità idrogeologica prorogata fino alle 16 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la criticità idrogeologica fino alle 16 di domani pomeriggio: dalle 22 di stasera, considerata un’attenuazione dei fenomeni, il livello di allerta passerà da arancione (attualmente in vigore) a giallo. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale con raffiche di vento nei temporali“. Nella zona 1, che comprende Piana campana, ...

Allerta meteo Calabria - allarme “Rosso” e “Arancione” per domani Martedì 23 Ottobre : attenzione alle piogge torrenziali nelle zone joniche : allerta Meteo Calabria – Dopo i forti temporali della notte, è tornato a splendere il sole in mattinata su tutta la Calabria e il clima è anche decisamente mite, con temperature che sono un po’ ovunque superiori ai +20°C con picchi di +22°C. Eppure tra ieri sera e stamattina ha diluviato su tutto il territorio regionale, come molto raramente accade per estensione dei fenomeni, e con picchi di oltre 50mm nel basso tirreno reggino e ...

Allerta meteo Abruzzo : criticità “arancione” per rischio idrogeologico : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” valida oggi e domani (22 e 23 ottobre) per rischio idrogeologico localizzato per le zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le Province di Teramo, Pescara e Chieti. Dalla mattina di oggi alle 14 di domani, l’Allerta arancione interesserà i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino ...

Allerta meteo Toscana : prorogata la criticità “gialla” per vento : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale rende noto che è stato prolungato fino alle 10 di domani, martedì 23 ottobre, il codice giallo per vento sulla Toscana centrale. Lo stato di vigilanza è stato emesso a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite da un’area di alta pressione sull’Europa centrale e un vortice sul basso Tirreno. L'articolo Allerta Meteo Toscana: prorogata la criticità ...