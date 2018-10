Allegri | United molto fisico | occorre lucidità e tecnica per vincere e ipotecare il

Champions League - Allegri teme i centimetri dello United : "Ma noi useremo la nostra tecnica" : Le parole del tecnico alla vigilia della sfida dell'Old Trafford: "Una vittoria ci consentirebbe di ipotecare il passaggio agli ottavi"

Manchester United Juve - Allegri : 'La partita di domani ci dirà a che punto siamo in Champions' : LIVE 19:36 22 ott - Finisce qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri 19:36 22 ott Allegri su Bernardeschi "domani è una partita importante anche per lui: è un giovane in crescita, che sarà ...

Juventus - Allegri tiene alta la tensione : “contro lo United partita difficile - molto fisica” : Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara di Champions League tra Juventus e Manchester United “Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene palla a terra”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United. “Sono una squadra forte, costruita per vincere -aggiunge Allegri in conferenza stampa-. Hanno un ...

United - Mourinho sfida Allegri : 'CR7 il top - la Juve è favorita' : ... Cristiano Ronaldo è a un livello in cui non ha bisogno che si parli di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo e nessuno può dire altrimenti. Quindi la Juve è più che una candidata'. 'Pronti per ...

Juventus - brutte notizie per Allegri : Mandzukic fuori dai convocati per la sfida con il Manchester United : L’attaccante croato non è stato convocato per una distorsione alla caviglia sinistra occorsagli durante l’allenamento di oggi Mario Mandzukic non parteciperà al match di Champions League che la Juventus giocherà domani contro il Manchester United, il croato ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che ha obbligato Allegri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Questo il comunicato del club bianconero: ‘Sono ...