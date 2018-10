Alla Galleria Borghese di Roma arriva Picasso scultore

La scultura "Grande Maternità" di Antonietta Raphaël Alla Galleria Nazionale di Cosenza : Raphaël affronta incessantemente il tema della maternità inteso come 'l'inizio del mondo, l'inizio delle cose, di tutte le cose' e, attratta con energia crescente dalla scultura, lo trasferisce ...

“I nuovi artisti nei musei” Alla Galleria Nazionale d’Arte di Roma nuovi talenti creativi in mostra : Inaugura la mostra "I nuovi artisti nei musei" frutto del progetto Giovani creativi ospite della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dal 16 ottobre all'11 novembre. Il progetto mira a mostrare e valorizzare i giovani talenti creativi, con l’obiettivo di esaltare e diffondere l’innovazione e la qualità italiana nel mondo.Continua a leggere

Napoli - l'eterno ritorno dei baby calciatori nelle notti Alla Galleria Umberto : Sono ancora le urla e il rumore delle pallonate contro le vetrine e le saracinesche a svegliare i residenti della Galleria Umberto I nel cuore della notte. Dopo lo 'stop' del periodo estivo, i baby ...

Roma : Cultura - domani incontro su Staccioli Alla Galleria Nazionale : Roma – Martedi’ 9 ottobre alle 18, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma organizza un incontro dedicato al percorso dell’artista Mauro Staccioli, in seguito al grande interesse suscitato dalla mostra Sensibile ambientale, la prima retrospettiva dedicata all’artista, in corso fino al 4 novembre 2018 alle Terme di Caracalla. Un appuntamento per riflettere sulla storia di un grande protagonista ...

L’arte di Michel François Alla Galleria Alfonso Artiaco di Napoli : Nella Galleria Alfonso Artiaco di Napoli fino al 20 ottobre in mostra la materia di Michel Francois, l'artista belga che espone una personale pensata esclusivamente per lo spazio di piazzetta Nilo. In particolare risalto, i polpi iperealistici in ceramica. Tutti i materiali della mostra provengono da località campane.Continua a leggere

Auto si incendia vicino Alla Galleria - non c'è pace sull'A14 : GROTTAMMARE - Non c'è davvero pace per il tratto grottammarese dell'A14. A poche decine di metri dall'imbocco della galleria teatro del rogo del 23 agosto, un'Auto ha preso fuoco durante la marcia. Il ...

Grido d'Allarme da Raffadali : chiusura della galleria 'Spinasanta' ci metterà in ginocchio : Confidiamo pertanto nel buon senso delle istituzioni e della politica per far sì che non si dia il colpo finale alla nostra già moribonda situazione mettendoci ulteriormente e definitivamente in ...

Fumo in galleria - Allarme in metro : stop da Ottaviano a San Giovanni Caos pendolari - bus sostitutivi : pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del Fumo in ...

Roma - chiusa la metro A : “Incendio in una galleria servizi Alla stazione Termini” : Paura nella linea A della metropolitana di Roma. Un incendio è scoppiato in una galleria servizi interrata alla stazione Termini, lato via Marsala, dove passano cavi elettrici, telefonici, fibra. Lo riferiscono i vigili del fuoco. chiusa al momento la metro nel tratto San Giovanni-Ottaviano. L'articolo Roma, chiusa la metro A: “Incendio in una galleria servizi alla stazione Termini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fumo in galleria - Allarme in metro : stop da Ottaviano a San Giovanni Caos pendolari - pochi i bus : pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del Fumo in ...