ALBA A 50 anni dalla morte venerdì si ricorda Bob Kennedy con il film di Emilio Estevez

Pomeriggi al cinema Moretta di ALBA : sconti speciali per chi ha più di 60 anni : Chi ha più di 60 anni, anche se non residente ad Alba , Cuneo, , può acquistare ad un prezzo davvero conveniente la "Cinecard", una tessera prepagata valida per la visione di cinque film al cinema ...

Il maestro Morricone compie 90 anni - la Fiera di ALBA gli regala un tartufo gigante : Sono nati entrambi nel 1928 e rappresentano un simbolo per l'Italia nel mondo. La Fiera internazionale di Alba ha consegnato ieri il tartufo alla carriera a Ennio Morricone, che compirà 90 anni il ...

Festa ad ALBA per celebrare i 50 anni di Kinder : Alba, 15 ott., askanews, - Una grande folla ad Alba in Piazza Vittorio Veneto ha preso parte domenica 14 ottobre alla Festa di compleanno per i 50 anni di Kinder. Sin dalle prime ore della mattina si ...

Festa ad ALBA per celebrare i 50 anni di Kinder : Nell'arco della giornata bicchieri, cannucce, posate e tovaglioli sono entrati in scena insieme agli strabilianti spettacoli di ballerini, giocolieri e trampolieri che hanno sorpreso i partecipanti ...

Roma - si sveglia di notte per un forte di mal di testa : muore all'ALBA a 54 anni : Un malore improvviso l'ha strappato all'affetto dei suoi cari, a 54 anni. Si era alzato di notte per un forte mal di testa, venerdì. all'alba è stato trovato senza vita Luigi Nagni, anconetano doc, ma ...

ALBA Parietti inorgoglita : 'mi corteggiano uomini tra i 18 e gli 80 anni - sono la regina delle MILF' : Alba Parietti e la fine della storia con Christopher Lambert: colpa di Ezio Bosso? Alba Parietti lasciò Christopher Lambert per Ezio Bosso? L'indiscrezione su Dagospia. Splendida 57enne, Alba Parietti è ancora single, ma gli uomini al suo capezzale certo non mancano. A confermarlo la stessa showgirl, intervistata nel corso della trasmissione I Lunatici su Rai Radio 2.prosegui la ...

ALBAno Carrisi : 'Mi fermo - non mi ritiro dalla musica'. Salute - cosa c'è dietro lo stop a 75 anni : Niente ritiro dalle scene. Albano Carrisi smentisce 'categoricamente' la notizia dell'addio alla musica che si era diffusa ieri dopo una sua intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci . 'A gennaio ...

ALBA - sono online i moduli per segnalare i danni del devastante nubifragio del 6 settembre : Sul sito del Comune di Alba, nella sezione " Emergenze meteorologiche ", http://www.comune.Alba.cn.it/emergenze-meteorologiche è scaricabile la modulistica per segnalare i danni subiti da privati e da ...

Andrea Camilleri : lo scrittore da oltre 100 libri che ha inventato MontALBAno compie 93 anni : […] Rosetta cominciò a seguire le prove, ma dopo qualche giorno mi accorsi che il mondo del teatro e le sue regole erano mille miglia distanti da lei. Se non persi le staffe fu perché mi riusciva ...

Rimini - turista danese di 26 anni stuprata all’ALBA : arrestato venditore ambulante : Ancora uno stupro a Rimini. Una turista danese di 26 anni ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente all'alba di domenica, mentre passeggiava per tornare nella sua stanza d'albergo. Fermato un venditore di rose ambulante di 37 anni e originario del Bangladesh.Continua a leggere

Migranti - i grandi sbarchi di ALBAnesi in Italia negli anni '90 : Migranti, i grandi sbarchi di albanesi in Italia negli anni '90 Il Paese oggi apre le porte a 20 profughi della Diciotti, ma anni fa in migliaia cercavano rifugio nel nostro Paese. Il 7 marzo 1991 27mila persone arrivarono a Brindisi. L’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con 20mila a bordo. Nel 1997 la seconda ...

