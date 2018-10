Adesso Di Maio si accorge che lo spread fa male alle banche

Luigi Di Maio - a chi tocca Adesso ridere per la ‘manina’ : Evidentemente la coazione a ripetere non affligge solo i percorsi individuali, ma altrettanto spesso le dinamiche di gruppo di rappresentanti del potere: nella fattispecie italiana quello politico-mediatico, saldato inestricabilmente e concentrato negli ultimi quattro mesi a picconare il governo giallo-verde, con ovvia predilezione per i 5 Stelle e cioè i componenti più ingenui e/o sprovveduti, e soprattutto non compromessi con il passato. Il ...

Taglio vitalizi - Di Maio : “Dopo Camera e Senato Adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Adesso Salvini vale il 34%. E Di Maio scende ancora : Il rilevamento fatto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera segnala una tendenza politica ormai quasi consolidata: la Lega rimane su valori elevati, intorno al 34%, in affanno il M5S, che vale il 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa e di 3 punti rispetto a metà luglio. Forza Italia sempre giù, intorno all'8%. Il Pd da un po', non solo secondo Pagnoncelli è stabile al 17%.La tendenza che segnala ...

Manovra - Di Maio : "Adesso tagli alle spese militari inutili" : tagli alle ' spese militari inutili ' e a ' tutto ciò che non serve nei conti gonfiati della pubblica amministrazione '. Sono questi i punti della Manovra cui ha fatto riferimento Luigi Di Maio in ...

Di Maio e Salvini insieme contro la Ue : Adesso l'asse diventa alleanza politica : Sul 'governo non ricattabile dallo spread', Di Maio,, ieri a palazzo Chigi i due vicepremier si sono ritrovati dalla stessa parte nel braccio di ferro con il ministro dell'Economia. E che le due ...

Svolta militare di Di Maio : per le poltrone chiave Adesso arruola i generali : Roma - In passato, soprattutto a sinistra, fioccarono le polemiche quando nel 1995 prima e nel 2011 poi i premier tecnici Dini e Monti nominarono un esponente delle Forze armate alla Difesa, rispettivamente il generale Corcione e l'ammiraglio Di Paola. Dai banchi di Rifondazione era tutto uno stracciarsi le vesti sul ripudio della guerra sancito nella Costituzione. Oggi con il governo del cambiamento è tutto diverso: alla Difesa siede una ...

Luigi Di Maio attacca Elsa Fornero : 'Ha rovinato milioni di italiani - Adesso taccia' : Sta seguendo le orme del collega più famoso e apprezzato, Luigi Di Maio . Che, a fronte di una popolarità non esattamente scintillante, ha deciso di imitare i modi della comunicazione di Matteo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la sentenza di Luca Ricolfi : 'Il governo non cadrà Adesso - cosa faranno' : Il rischio per Matteo Salvini e Luigi Di Maio non viene dalla manovra finanziaria. Secondo Luca Ricolfi , sociologo e professore di Analisi dei dati all'Università di Torino, il vero banco di prova ...

Reddito di cittadinanza - spie e manette facili : Adesso Di Maio fa paura : In questi giorni il ministro dell'Economia si è mosso con prudenza e ieri, pur difendendo le riforme annunciate dal governo ha assicurato che vanno realizzate «nell'ambito dell'equilibrio dei conti ...

Di Maio Adesso insiste : "Il ponte sarà ricostruito da un'azienda di Stato" : La parola d'ordine per Luigi Di Maio è nazionalizzare. Il vicepremier, ancora una volta, torna a ventilare l'ipotesi di una nazionalizzazione in merito al crollo del ponte Morandi a Genova. Parlando a Sky Tg24, il grillino ha assicurato che il ponte sarà ricostruito "da un"azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi".Insomma, il ministro del Lavoro esclude che la controllata di Atlantia avrà un ruolo ...

Ilva - Adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori garanzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

Ilva - Adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori garanzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...