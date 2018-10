«Adesso capisco cosa provano gli uomini che ti corteggiano e poi fuggono»

vanityfair

: RT @ciccicrokki: Vorrei precisare che quella in foto non sono io, pensavo fosse scontato e invece adesso capisco perché vi fate le seghe su… - Turkino69 : RT @ciccicrokki: Vorrei precisare che quella in foto non sono io, pensavo fosse scontato e invece adesso capisco perché vi fate le seghe su… - cicoconti : RT @ciccicrokki: Vorrei precisare che quella in foto non sono io, pensavo fosse scontato e invece adesso capisco perché vi fate le seghe su… - haechantiix : @fxullsun Ahhhhh capisco Hdioaks adesso che ci penso sai che anche io ho riletto una au.. Però mi son resa conto so… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ho capitogliquando tie poi. In 28 anni di vita, un po’ meno di vita amorosa, ero sempre stata «preda», mai «cacciatrice». Un po’ perché è bello farsi corteggiare, un po’ perché ci sembra più facile stare ad aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Sembra, ma non lo è. Qualche mese fa, la svolta. Conosco un ragazzo, mi piace tantissimo, quel mix di attrazione fisica e mentale. Penso possa essere quello giusto.di non essergli totalmente indifferente, così prendo l’iniziativa. Lo corteggio per settimane fino a quando riesco a conquistarlo. Tutto perfetto, dirai tu. E invece no. Oggi non sono neanche due mesi che lo frequento, ma, mentre lui appare ogni giorno più coinvolto, io non provo più nessun interesse. Non ho voglia di vederlo, quando lo vedo non ho voglia di ...