Addio a Mauro Detassis | patron del Trofeo Topolino

Una Vita anticipazioni ottobre : Ursula si sposa - Cayetana muore - Addio Mauro e Teresa : Le puntate di Una Vita che vedremo in onda nelle prossime settimane saranno ricche di colpi di scena davvero epocali per gli abitanti di Acacias: come le anticipazioni spagnole riportano, con la morte di Cayetana si arrivera' a una importante svolta per tutta la soap, che per forza di cose proporra' in to nuove storyline e nuovi personaggi. Ma un punto fermo restera' la presenza della perfida Ursula Dicenta che, oltre a liberarsi della sua ex ...