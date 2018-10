Ad Halloween torna Michael Myers | il più grande serial killer della storia del cinema

Torna l'asteroide di Halloween : L"asteroide di Halloween passerà di nuovo vicino alla Terra il prossimo 11 novembre. Si tratta di un frammento spaziale dalla singolare forma che richiama quella di un teschio. È stato infatti soprannominato asteroide della morte, oltre che asteroide di Halloween , ma il suo vero nome è asteroide 2015 TB145, come spiega l"Agi.Scoperto nel 2015, ha sfiorato in nostro pianeta proprio il 31 ottobre di quell"anno, giorno della festa di Halloween , a ...

Torna l’evento di Halloween in Overwatch - quando inizia e dettagli : Una tradizione che si ripete ogni anno, quella degli eventi a tema. Ottobre è arrivato, questo significa che con questo mese arriva l'autunno ed è quasi Halloween . Blizzard da qualche anno ormai aggiorna in continuazione Overwatch con contenuti inediti e dobbiamo dire che il supporto è sempre di ottimo livello. Oggi Blizzard ha quindi annunciato in maniera molto puntuale il nuovo evento di Halloween , chiamato " Halloween da brividi": inizierà ...

Overwatch : l'evento Halloween Terror torna anche quest'anno : Blizzard ha confermato che l'evento Halloween Terror di Overwatch tornerà in tempo per la spettrale ricorrenza anche quest'anno.Come segnala VG247.com, in un nuovo aggiornamento degli sviluppatori, il game director di Overwatch, Jeff Kaplan, ha rivelato una serie di cambiamenti in arrivo per il famoso hero shooter. Tra gli annunci, Kaplan ha confermato che Halloween Terror sarà disponibile anche quest'anno.anche la modalità di gioco ...