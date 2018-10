Acquazzone su Roma | numerosi interventi vigili del fuoco a causa pioggia

romadailynews

: @IlariaPiccolo75 '#Acquazzone a #Roma? Disservizi? La soluzione di #Raggi? Scuse preventive. Previsioni meteo aller… - campidoglioPD : @IlariaPiccolo75 '#Acquazzone a #Roma? Disservizi? La soluzione di #Raggi? Scuse preventive. Previsioni meteo aller… - patriziagatto3 : RT @_DAGOSPIA_: ROMA SOTT'ACQUA - APOCALISSE NELLA CAPITALE DOPO L'ACQUAZZONE: CITTA' ALLAGATA, LA GRANDINE... - AntoDiMario : RT @nomfup: Non so che coraggio ci vuole per salire su un palco, osare fare la ruota su Roma nel giorno in cui un acquazzone mette in ginoc… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)– Sono stati circa 120 glideidel, tra le 20 e le 23 di ieri adelle violente precipitazioni cadute sulla Capitale. Maggiormente colpita da forti piogge accompagnate da una abbondante grandinata, la zona est della citta’, dove si sono registrati forti disagi alla viabilita’ e momenti di paura per alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie auto a cause degli allagamenti delle sedi stradali. Nel corso della serata si sono registrati forti disagi nelle zone di via Tiburtina, Via Collatina e Via Prenestina. Allagata la stazione della metro C Gardenie a Centocelle. Chiuse, sempre ieri sera, le stazioni della Linea A Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecitta’ e la stazione di Pietralata sulla metro B. Sospesa anche la stazione Euclide della ferrovia regionale-Viterbo. Ferme le linee dei tram delle linee 5- 14 e 19 a ...