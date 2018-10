Accumulare energia pulita e rinnovabile | per le aree isolate arriva l’innovazione del

meteoweb.eu

: RT @Accadueobologna: Ad #ACCADUEO con L. Baratto #Anigas parliamo di #power2gas, sistema di accumulo di energia in surplus attraverso il ve… - GSqueri : RT @Accadueobologna: Ad #ACCADUEO con L. Baratto #Anigas parliamo di #power2gas, sistema di accumulo di energia in surplus attraverso il ve… - BolognaFiere : RT @Accadueobologna: Ad #ACCADUEO con L. Baratto #Anigas parliamo di #power2gas, sistema di accumulo di energia in surplus attraverso il ve… - Accadueobologna : Ad #ACCADUEO con L. Baratto #Anigas parliamo di #power2gas, sistema di accumulo di energia in surplus attraverso il… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Nel mondo, le isole sono oltre 10.000 e sono abitate da oltre 750 milioni di persone. Molte di queste, con una media di abitanti tra i 1000 e i 10.000, si affidano al diesel per garantirea case, scuole, istituzioni e imprese, con una spesa consistente per l’importazione di combustibili fossili e il grave impatto ambientale che ne consegue. E non si contano lein territori diversi da quelli insulari, come, ad esempio, montagne e zone interne, poco collegate alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture. In Italia, ad esempio, ci sono 77 isole di cui 23 all’interno di laghi e 1 in un fiume. Nel bacino del Mediterraneo, le isole abitate sono 158, con una popolazione variabile tra i 5 milioni di abitanti della Sicilia, e le poche unità di Isole protette come Asinara, Montecristo, in Italia o Schiza, in Grecia. Il 40,5% delle isole del Mediterraneo ha meno ...