Accesso agli atti | i diritti dei docenti nei processi disciplinari

Aumentano le disuguaglianze e cala l'Accesso al web nel mondo - -13% - : Nel mondo la crescita dell'accesso a Internet ha subìto un decisio rallentamento. In dieci anni, dal 2007 al 2017 a livello globale ha perso più di dieci punti percentuali, passando da un rialzo del 19% ...

Strada dei Parchi : 'A24 e A25 sicure - chiediamo Accesso agli atti' : La società Strada dei Parchi, concessionaria dell'AutoStrada A24-A25, "ribadisce che tutte le strutture sono sicure". Il gestore ha specificato che in questi anni "sono state effettuate oltre 5mila ...

Accessori iconici e vezzi da campione : li riconoscete da un dettaglio? : Spesso soltanto un vezzo, un modo per rendersi riconoscibili e distinguersi dalla massa: calzettoni tirati su o giù, fascette, polsini... Tutti Accessori che hanno reso iconici alcuni giocatori

Voli suborbitali all’aeroporto di Grottaglie : firmato un accordo “che potrebbe cambiare la storia dell’Accesso umano allo spazio” : Nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Washington è stato firmato, nell’ambito dell’evento “Italy-Us Space Cooperation on Suborbital Flights“, un importante accordo tra Virgin Orbit, Virgin GALACTIC e Gruppo ANGEL. Presente in rappresentanza della Regione Puglia il Presidente Michele Emiliano, per l’Ambasciata d’Italia Armando Varricchio (Ambasciatore d’Italia), Stefan Cont, Lamberto M. ...

MARCELLO FOA PRESIDENTE RAI : MA È GIALLO SCHEDE/ Senatori Pd interpellano Casellati : "Accesso agli atti" : Rai, MARCELLO Foa PRESIDENTE: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 17:16:00 GMT)

La disparità nell'Accesso ai servizi educativi è la più odiosa delle diseguaglianze : Una mattinata speciale con ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia che presenteranno i loro racconti, la loro visione del mondo e dell'Italia. Il prossimo 5 ottobre, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, sarà l'occasione per parlare delle tematiche portate avanti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, insieme alle fondazioni di origine bancaria - che sono state co-finanziatrici ...

Palumbo-Battaglia : Lozzi non garantisce Accesso a sport popolare : Roma – “È prevista per mercoledi’ mattina alle ore 9 davanti la sede del Municipio VII in piazza Cinecitta’ la protesta delle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio: una mobilitazione che racconta molto della trasparenza e della partecipazione praticata dalla Giunta a guida 5 Stelle”. “22 palestre scolastiche su 35 dichiarate inagibili solo per gli orari pomeridiani, ma disponibili per gli ...

Firenze. La battaglia di Virginia Woolf per l’Accesso delle donne alle professioni : Domenica 23 settembre, ingresso libero, alle ore 21,00, all’auditorium al Duomo in via de’ Cerretani, 54/R a Firenze, nell’ambito della

Conte : "Esistono disuguaglianze sull'Accesso alla sanità - lavoriamo per copertura universale" : "Siamo consapevoli che esistono disuguaglianze nell'accesso alla sanità e lavoreremo per ridurle". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la 68esima sessione del Comitato regionale ...