A Lampedusa continuano ad arrivare migranti | il sindaco | ' Non è cambiato nulla'

Il sindaco di Lampedusa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua continuano” : “Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone ...