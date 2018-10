A Icardi basta un pallone per far suo il derby Il Milan si fa beffare

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018)o La svolta arriva in fondo a unadrenalinico. La firma è di Mauroche come l'anno scorso decide in pieno recupero, stavolta con una testata che piega la resistenza di untroppo timoroso per pensare di mettere le mani sulla stracittadina. La vittoria di Spalletti nasce sull'asse Champions: perché è Vecino che imbecca il capitano per il gol che porta i nerazzurri a sei punti dalla Juventus. Invece i rossoneri restano nella parte bassa della classifica, pur avendo una partita da recuperare. La svolta è tutta dell'Inter, la seconda della stagione dopo quella con il Tottenham, e uscire dalla sosta così moltiplica le energie. Mentre ridimensiona ilnella corsa Champions dopo una striscia di vittorie. Troppo poco Higuain nella notte di, perché la squadra di Gattuso è sembrato non voler perdere più che vincere questo.Ci sono cartoline che fanno capire ...