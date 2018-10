8 piumini leggeri per i primi freddi

gqitalia

Cerco per riciclo creativo piumini (giubbotti) leggeri o smanicati....valuto tutti i colori?? grazie a chi mi aiuterà

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Versatili, pratici, caldi. Isono l’ideale per ripararsi dai; anche se in realtà sono ritenuti dei veri passe-partout in quanto utilissimi non solo durante le mezze stagioni. Sempre più high-tech e performanti, non occupano spazio e sono molto comodi da indossare. Tanti i modelli: taglio blazer, camicia o cappotto, così da poterli indossare anche per andare in ufficio. K-way sceglie un motivo grafico originale per il suo bomber dalla vestibilità attillata. Realizzato in nylon leggero idrorepellente, trapuntato con imbottitura in pura piuma 90/10, è dotato di due tasche laterali con zip a scomparsa. Se poi amate in particolare il verde vi proponiamo anche il modello di Napapijri (con imbottitura Thermo-Fibre e che garantisce calore e ottima vestibilità) e quello di Parajumpers in poliestere 20 denari elasticizzato, con trattamento resistente all’acqua e ...