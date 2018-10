50 anni fa Jean-Paul Sartre rifiutava il Premio Nobel | “in nome della libertà”

Nobel - Jean-Claude Arnault condannato a 2 anni per stupro - : L'uomo, marito di un membro dell'Accademia svedese, è stato ritenuto colpevole di uno dei due episodi dei quali era accusato. La vicenda aveva portato alla decisione di non assegnare il premio per la ...

Il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault è stato condannato da un tribunale di Stoccolma a due anni di prigione per uno stupro commesso «durante la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2011». La storia era iniziata lo scorso novembre