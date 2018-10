29 ottobre | Giornata mondiale Una vita dopo l' ictus è possibile

Pronostici Champions League - 23 ottobre 2018 : Consigli Scommesse 3^ Giornata : Consigli Scommesse e Pronostici Champions League 23 Ottobre 2018.Attenzione alle bellissime sfide come Manchester United-Juventus e Roma-Cska Mosca.Pronostico AEK-Bayern Monaco 23-10-2018Le due compagini apriranno le danze della terza Giornata di Champions League ed i padroni di casa reduci da ben 2 sconfitte consecutive e di conseguenza ultimi in classifica, devono fare assolutamente punti soprattutto per lottare per il terzo posto, ovvero, ...

Prossimo turno Serie A - 10ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (27-29 ottobre) : La decima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 27 ed il 29 ottobre. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 27 alle ore 15.00 l’Atalanta ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la Juventus andrà a giocare ad Empoli, infine alle ore 20.30 la Fiorentina farà visita al Torino. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 28 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Bologna. Trittico di ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite - 8^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite che si giocano per l'ottava giornata del campionato cadetto, che torna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Pronostici Serie A - 20-21-22 ottobre 2018 : Consigli Scommesse 9^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la nona Giornata che si giocherà i giorni 20-21-22 Ottobre 2018.Dopo la sosta derivante dagli impegni delle nazionali, la Serie A torna ufficialmente in campo Sabato 20 Ottobre con ben 3 anticipi, viste anche le imminenti sfide di coppa.In testa alla classifica naturalmente, troviamo sempre la Juventus a punteggio pieno ed inseguita in primis dal Napoli. In terza posizione troviamo ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di giovedì 18 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (18 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ultima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, giovedì 18 ottobre. Calcio a 5 1 Brasile 2 Russia 3 Egitto Boxe, 56 kg maschili 1 Abdumalik Khalokov (Uzbekistan) 2 Maksym Halinichev (Ucraina) 3 Mirco Cuello ...

Enna all'Università Kore il 24 ottobre Giornata di studi su Diritto è Giustizia? : Diritto e Giustizia? SESSIONE ANTIMERIDIANA 8.30 " firma per accrediti 9.00 " saluti Cataldo Salerno, Presidente UKE, Giovanni Puglisi, Rettore UKE Roberto Di Maria, Preside Facoltà Economia e Giurisprudenza UKE " Giacomo Mulè, Preside Scienze dell'Uomo e della Società UKE, Rita Bernardini PRNTT, Giuseppe Spampinato, Presidente Ordine Avvocati di Enna. 9.30 " proiezione di alcune ...

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Pronostici Bundesliga - 8a giornata - 19-20-21 ottobre 2018 : Torna la Bundesliga con l’8° turno dopo una disastrosa tornata per quel che riguarda il punto di vista della nazionale.Si riparte da Francoforte, dove l’Eintracht deve cercare la risalita dopo un pessimo avvio. Ma gli occhi sono tutti nelle parti alte della classifica, dove a dar la caccia alla capolista Dortmund ci sono ben 4 squadre appaiate (e a -3): Lipsia, Monchengladback, Werder ed Herta.Il fatto che non ci siano scontri diretti ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di mercoledì 17 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (16 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Penultima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, martedì 16 ottobre. Beach volley (femminile) 1. Voronina/Bocharova (RUS) 2. Scampoli/Bertozzi (ITA) 3. Olimstad/Berntsen (NOR) Basket 3×3 (femminile) 1. 2. 3. ...

Rugby - Ranking Mondiale (15 ottobre 2018) : la classifica aggiornata. Uomini al 14° posto - donne settime : La finestra autunnale dei Test Match internazionali di Rugby è sempre più vicina: tra fine ottobre e novembre anche il Ranking Mondiale della palla ovale subirà cambiamenti più o meno importanti. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile che con quella femminile, in diversi incontri nel mese di novembre. L’Italia maschile affronterà nell’ordine Irlanda (in campo neutro), Georgia, Australia e Nuova Zelanda (in ...