22 ottobre - La Philarmonic Kodaly Orchestra diretta dal M° Daniel Somogyi apre la

puglialive

: Questa sera, venerdì 19 ottobre alle 21, la nostra Stagione Musicale presenta la Kodaly Philarmonic Orchestra, dire… - STMLuigiBarbara : Questa sera, venerdì 19 ottobre alle 21, la nostra Stagione Musicale presenta la Kodaly Philarmonic Orchestra, dire… - STMLuigiBarbara : La Kodaly Philarmonic Orchestra, diretta da Dániel Somogyi-Tóth, avrà come solista la violoncellista Erica Piccotti… - Abruzzo_Eventi : La musica di Schubert e Schumann eseguita dalla Kodaly Philarmonic Orchestra -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Informazioni e prenotazioni per tutti gli spettacoli in Cartellone presso i nostri uffici in via Sparano 141 infotel 080/5211908, Botteghino del Teatro Petruzzelli, Box Office c/o La Feltrinelli e ...