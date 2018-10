romadailynews

: Zingaretti: il PD va rigenerato dalle fondamenta: “Dobbiamo ripartire e, con la passione e… - romadailynews : Zingaretti: il PD va rigenerato dalle fondamenta: “Dobbiamo ripartire e, con la passione e… -

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Dobbiamo ripartire e, con la passione e il coraggio, riorganizzarci per rifondare il legame identitario con il nostro elettorato partendo da un pensiero nuovo. Un pensiero che nasce da un concetto semplice: ‘Ora prima le persone’, e intorno alle persone costruiamo un nuovo modello di societa’. E’ questa la nostra sfida per il futuro”. Lo scrive Nicoladel Pd, in un intervento sul quotidiano ‘La Repubblica’, in cui illustra la sua proposta di “economia giusta” con meno tasse alle famiglie e l’1% del Pil agli asili e alle scuole. “L’Italia – spiega il presidente della Regione Lazio – ha bisogno di piu’ crescita, ma soprattutto di una straordinaria iniezione di giustizia. L’economia giusta: una nuova piattaforma che sappia coniugare la crescita con l’equita’ in un ...