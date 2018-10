XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche | oggi giornata dedicata

meteoweb.eu

(Di domenica 21 ottobre 2018) “Mi chiamo Nicola Vicini sono Guida Ambientale Escursionistica dal 2001. Ho svolto la mia attività a tempo pieno accompagnando in vari territori soprattutto scuole e famiglie. Il 9 Gennaio del 2010 mi sono sentito male ed ho avuto la sindrome di Gamba 3. Sono andato in coma, completamente paralizzato. Ben 50 giorni di coma. C’è l’ho messa tutta. Ho sognato nei 50 giorni di tornare in montagna, uscire dalla mia paralisi, di ritornare a camminare e fare cose belle in natura oltre che ritrovare mia figlia ed i miei familiari. Ho battagliato per 7 mesi e mezzo , sono uscito con il deambulatore. Ho iniziato una seconda vita nella quale non posso più fare la guida come prima. Aigae non mi ha mai abbandonato. Mi sono dedicato alla fotografia ed alle mie passeggiate a passo lento. Questo è il mio cammino che mi ha riportato a vedere la montagna. La forza? Il sentirmi parte, essere un frammento ...