Windows 10 | con il prossimo aggiornamento sarà possibile disinstallare più app di sistema

Arriva WinAmp 5.8 con pieno supporto a Windows 10 : Download ultima versione WinAmp 5.8 compatibile con Windows 10. Scarica l’ultima versione aggiornata di WinAmp per PC Windows 10 WinAmp 5.8 download per PC Windows 10 Nato nel 1997, era stato un grande protagonista della musica digitale fino al 2004. Ora però rinasce ed è tempo di fare festa! Qualche anno fa, quando ancora non c’erano Spotify e Pandora, […]

Velocizzare Windows con Ashampoo Registry Cleaner : Velocizzare Windows andando ad ottimizzare il registro di sistema con questo programma gratuito Ti ricordi quanto era veloce e senza problemi il tuo PC? Recupera alcune prestazioni aggiornando il registro di Windows con Ashampoo Registry Cleaner. Con Ashampoo Registry Cleaner potrai facilmente e in sicurezza cancellare voci di registro ridondanti oppure danneggiate. Collegamenti difettosi nel […]

Samsung si unisce a Windows 10 on ARM : annunciato il Galaxy Book 2 con Snapdragon 850 : Samsung ha appena annunciato il suo primo 2-in-1 Windows 10 dotato di processore ARM. Si chiama Galaxy Book 2 ed è alimentato dallo Snapdragon 850 di Qualcomm. Il nuovo chip della nota azienda californiana offre un aumento delle prestazioni pari al 30% grazie all’incremento della frequenza di clock. Nonostante la potenza maggiorata, attraverso un lavoro di ottimizzazione dei processi, lo Snapdragon 850 consuma meno della scorsa generazione ...

X Bianca / Grigia su icone desktop Windows 10 : Sono apparse delle X Bianca su icone delo schermo Windows 10 cosa devo fare per togliere la X Bianca sull'icona desktop Windows 10.

Skype - invio di soldi su Windows 10 con integrazione Paypal. Ulteriore nuovo sistema pagamenti digitali : Al via nuova possibilità di pagamento con Paypal tramite Skype anche per gli utenti Windows 10: come funzionerà e novità

Surface Pro 6 e Laptop 2 monteranno Windows 10 Home per i Consumer : Una nuova operazione commerciale da parte di Microsoft divide la gamma Surface Pro in Consumer e Commercial Customers, mettendo Windows 10 Home sui dispositivi del mercato generale. Mercato Consumer Il lancio della linea Surface Pro ha immesso nel mercato dei prodotti alimentati da Windows 10 Pro, accontentando i clienti sia del ramo Business che del ramo Consumer. La nuova rotta di Microsoft, per Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, divide i ...

Arriva Microsoft Launcher 5.0 con il supporto alla timeline di Windows 10 : In occasione della conferenza di ieri, Microsoft ha rilasciato sotto forma di beta pubblica la versione 5.0 di Microsoft Launcher per tutti gli smartphone Android introducendo novità attese da mesi. Changelog Aggiunto il supporto a Windows timeline con la sincronizzazione fra più dispositivi uniti da uno stesso account. Si possono vedere le ultime attività fino ad un massimo di 7 giorni. Rivista l’interfaccia del Feed che adesso risulta divisa ...

Google Pixel Slate potrebbe avere il dual-boot con Windows 10 : Qualche tempo fa abbiamo parlato di un nuovo device che potrebbe giungere nei prossimi giorni, che avrebbe il nome in codice di Nocturne. Ora sappiamo con elevata precisone che il nome finale del dispositivo potrebbe leggi di più...

Robot con un cuore Windows - Microsoft scommette su Industria 4.0 : Portare “la potenza di Windows 10 nei Robot“. È l’idea presentata da Microsoft al ROSCon 2018 di Madrid, Spagna, dove il colosso statunitense ha mostrato una versione sperimentale di Robot Operating System per Windows. Sarà la mossa giusta per portare Windows 10 su un miliardo di dispositivi? In casa Microsoft ci sperano. Il sistema operativo oggi è installato su oltre 700 milioni di dispositivi, ed è in costante diffusione, ma ...

Google Pixel Slate supporterà anche il doppio avvio con Windows 10? : Il periodo di preparazione per l’evento organizzato totalmente dall’azienda di Mountain View ha visto l’anticipazione di un nuovo tablet: date il benvenuto a […] L'articolo Google Pixel Slate supporterà anche il doppio avvio con Windows 10? proviene da TuttoAndroid.

Riconoscimento della scrittura - Windows registra tutto : L'ultima novità in fatto di, in,sicurezza nel mondo Windows è destinata ad alimentare ulteriormente le polemiche sulle policy imposte da Microsoft in fatto di privacy e gestione dei dati degli utenti, un problema potenzialmente in grado di ...