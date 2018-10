Volley | Superlega | Revivre Axopower batte Kioene Padova per 3-1

Volley - Superlega : l’Azimut Modena vince 3-2 un match tiratissimo con Castellana - Zaytsev Mvp : Volley, Superlega: l’Azimut Modena ha vinto contro il Castellana grazie ad una super prestazione di Zaytsev Gioca a Bari per la seconda giornata di Superlega l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco, accolta dal pubblico delle grandissime occasioni. I gialli iniziano la gara con Christenson in regia, Zaytsev è in posto due, le bande sono Bednorz e Urnaut, al centro giocano Mazzone e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La BCC ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Perugia sbanca Verona - super Leon e Atanasijevic : Perugia non fa sconti e demolisce Verona con un perentorio 3-0 (25-12; 25-17; 25-18) nell’anticipo della seconda giornata di superLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con grande autorevolezza sul campo degli avversari e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva confermandosi in testa alla classifica in attesa delle altre partite della domenica mente gli scaligeri ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Perugia sbanca Verona - super Leon e Atanasijevic : Perugia non fa sconti e demolisce Verona con un perentorio 3-0 (25-12; 25-17; 25-18) nell’anticipo della seconda giornata di superLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con grande autorevolezza sul campo degli avversari e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva confermandosi in testa alla classifica in attesa delle altre partite della domenica mente gli scaligeri ...

Volley – Milano vs Padova : domani il PalaYamamay apre le porte della Superlega : Seconda giornata di campionato: dopo la sconfitta con Ravenna, Milano cerca il riscatto in casa contro la formazione veneta Ultimo allenamento per Milano alla vigilia della seconda giornata di campionato. domani alle ore 18.00 esordio casalingo per la Revivre Axopower che, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata nella prima giornata contro Ravenna, apre le porte del PalaYamamay di Busto Arsizio (VA) per la sfida contro la Kioene Padova. ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Civitanova e Verona i campi caldi della seconda giornata - in attesa delle super sfide : Dopo il gustoso antipasto dello scorso week end, con alcuni spunti molto interessanti già alla giornata di apertura, si torna in campo per il secondo turno della superLega che vede un paio di scontri molto interessanti in attesa che arrivino nelle prossime due settimane le super sfide tra le quattro big che potrebbero dare una prima indicazione sullo stato di salute delle squadre destinate a lottare per la conquista dello ...

Calendario SuperLega Volley 2018-2019 - seconda giornata : gli orari di tutte le partite. Il programma e come vederle in tv e streaming : La SuperLega 2018-2019 di volley maschile entra nel vivo con la seconda giornata della stagione regolare che si disputerà nel weekend del 20-21 ottobre. Il programma del secondo turno si apre con l’interessante anticipo di sabato sera tra Verona e Perugia (con diretta Rai Sport), e si chiuderà solo martedì 23 con il posticipo che vedrà Siena ospitare Vibo Valentia al PalaEstra. Dopo aver conquistato la Supercoppa ed aver esordito in ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...

Volley - Superlega : prima giornata senza sorprese - riscatto dei campioni di Perugia : senza sorprese la primam giornata della Superlega di Volley. I campioni in carica di Perugia si rifanno dopo la delusione in Supercoppa, persa davanti ai propri tifosi, e rispondono alle vittorie di ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell'...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff. Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro ...

Volley : Superlega - nell'anticipo della 1a giornata Ravenna domina su Milano : IL TABELLINO- CONSAR Ravenna - REVIVRE AXOPOWER Milano 3-0, 25-16, 25-14, 25-15, CONSAR Ravenna: Saitta 2, Raffaelli 7, Russo 9, Rychlicki 18, Poglajen 9, Verhees 11, Marchini, L,, Goi, L,, Smidl 1. N.

Volley - SuperLega 2018-2019 : inizia il campionato - Ravenna travolge Milano nell’anticipo : Al Pala De Andrè si è aperta la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ravenna ha letteralmente piallato Milano con un roboante 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) nell’anticipo della prima giornata, di fronte a 2000 spettatori i giallorossi hanno dominato l’incontro chiudendo la pratica in appena 73 minuti: i ragazzi di Gialuca Graziosi sono andati ben oltre le più rosee aspettative e hanno soppiantato la ...

Volley - l’Italia e il futuro : Chicco Blengini resta CT - un torneo di qualificazione alle Olimpiadi in casa - più azzurri in SuperLega? : L’Italia sogna in grande grazie alle ragazze che si sono brillantemente qualificate alla Final Six dei Mondiali battendo corazzate come USA, Cina, Russia e che ora andranno a caccia delle semifinali cercando di superare Giappone e Serbia nel girone della terza fase. Il movimento in rosa sorride mentre al maschile la situazione non è certo delle migliori, il quinto posto agli ultimi Mondiali casalinghi arrivato dopo due sonore batoste ...