Vivendi | Bollorè continua gli acquisti e porta la sua quota verso il 27%

Vivendi - Bollorè ora gioca in difesa Perché Mediobanca non interessa : Il finanziere bretone Vincent Bolloré a sorpresa esce dal patto di Mediobanca, decretandone di fatto lo scioglimento dal prossimo primo gennaio e la trasformazione di Piazzetta Cuccia in una public company. A motivare la decisione, che consente al patron di Vivendi di poter dispore liberamente dei titoli (sui quali registra una piccola minusvalenza teorica), è il quadro sempre più complicato della "campagna ...