VIDEO Serie A | gli highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre

(Di domenica 21 ottobre 2018)20si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata dellaA 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito icon tutti glie i goldiA (20, nona giornata). UDINESE-NAPOLI 0-3 JUVENTUS-GENOA 1-1 ROMA-SPAL 0-2 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: bestino / Shutterstock.com