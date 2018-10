VIDEO Pattinaggio artistico | Skate America 2018 | rivivamo la free dance di Charlène

oasport

(Di domenica 21 ottobre 2018) La coppia di danzatori formata daGuignard e Marco Fabbri ha conquistato la seconda posizione in occasione della prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2019 didi figura,, ammaliando il pubblico con una meravigliosa performance pattinata sulle note del film già cult “La la land“.e Marco hanno convinto la giuria eseguendo al meglio gli elementi del layout, realizzando in modo lodevole la sequenza di twizzles e i sollevamenti (chiamati di livello 4 con un grado di esecuzione molto alto) oltre che le due sequenze di passi (circolare e su un piede in parallelo), ottenendo nel segmento il punteggio di 117.29 punti (65.35, 51.94) per un totale di 192.30. Riviviamo insieme la danza libera degli azzurri, coreografata da Corrado Giordani e Barbara Fusar Poli Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...