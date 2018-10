Video Juventus Genoa 1-1 | highlights e gol della partita Serie A 9^ giornata

Juventus-Genoa - la difesa bianconera si addormenta e Bessa fa 1-1 [ Video ] : Juventus-Genoa , Bessa in rete per l’1-1 dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo, una rete davvero ‘intelligente’ del Grifone, approfittando di una dormita generale della difesa bianconera Juventus-Genoa , Bessa ha siglato la rete dell’1-1. Un pareggio arrivato come un fulmine a ciel sereno, con i bianconeri che si sono notevolmente distratti in questo secondo tempo, regalando campo ad un Genoa coriaceo che ha trovato ...

Video Gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Genoa 1-0. Il portoghese porta in vantaggio i bianconeri : Cristiano Ronaldo ha porta to la Juventus in vantaggio al 18′ della sfida contro il Genoa: il portoghese ha sfruttato una disattenzione della difesa avversaria per segnare una rete che mostra grande senso del gol. Di seguito le immagini del vantaggio della Juventus nella gara contro i liguri. O gol de Cristiano Ronaldo que vai dando a vitória da Juventus contra o Genoa. pic.twitter.com/CgAfmoQrep — Raio-X da Bola (@raioxdabola) ...

Juventus-Genoa - Cristiano Ronaldo timbra ancora il cartellino : gol facile facile per CR7 [Video] : Cristiano Ronaldo ha siglato la rete del vantaggio per la Juventus contro il Genoa, un gol davvero facile per un calciatore del suo calibro Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la sua Juventus contro il Genoa in uno dei tre anticipi di giornata in Serie A. Un CR7 ispiratissimo, il quale ha colpito un palo prima di andare in rete per l’1-0. Un gol non certo difficile per Cristiano Ronaldo, aiutato dalla responsabilità chiara ...