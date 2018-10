Video Crotone Padova 2-1 | highlights e gol della partita Serie B 8^ giornata

Diretta/ Crotone Padova (risultato live 1-1) streaming Video Dazn : Bonazzoli risponde a Spinelli! : Diretta Crotone Padova, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Scida, valida per l'ottava giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:24:00 GMT)

Crotone Padova/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Crotone Padova, info Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Scida, valida per l'ottava giornata della Serie B(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:03:00 GMT)

Maltempo shock in Calabria - disastrosa alluvione in atto a Crotone : aperta la diga di Cotronei - esonda il fiume Neto [Video LIVE] : Il Maltempo sta continuando a flagellare la Calabria jonica e in modo particolare Crotone e provincia. A Crotone soltanto stamattina sono caduti 120mm di pioggia, con picchi giornalieri di 150mm nell’hinterland Crotonese dove già ieri aveva piovuto tantissimo. Cirò Marina è addirittura a 430mm da ieri! Alcune paratie della diga di Cotronei sono state aperte per far defluire l’acqua ormai ai limiti di esondazione: così il livello del ...