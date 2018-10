Vicino di casa spara e uccide padre e figlio

Anziano ucciso a casa : è stato il Vicino : 14.31 E' stato il vicino di casa a uccidere una settimana fa, nel Biellese, il 90enne Dino Baglioni. L'Anziano era stato trovato nel suo letto: sul pavimento però c'erano tracce di sangue e l'autopsia aveva rivelato diverse fratture al capo. Il vicino 34enne ha confessato di avere colpito Baglioni con una spranga, ritrovata vicino a un torrente. Dopo l' omicidio, il vicino ha messo il corpo del 90enne nel suo letto, per simulare la morte ...

Esplode casa Vicino Roma - 2 feriti gravi : 10.05 Esplosione nella notte in un appartamento al primo piano di una palazzina di Genzano, paese vicino la Capitale. All'interno dell'abitazione c'erano un uomo di 47 anni e una donna di 41, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia. La deflagrazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Diverse auto sono state danneggiate.L'intero edificio è ...

Maltempo - notte da incubo in Calabria. La protezione civile : “rischio vittime - non uscite di casa e se abitate Vicino a fiumi salite ai piani alti” : E’ una notte di Maltempo estremo in Calabria: in serata i temporali si sono intensificati su tutta la Regione. L’accumulo giornaliero di Giovedì 4 Ottobre ha superato i 300mm sulle Serre, al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, dove si registrano dati pluviometrici impressionanti, ovunque superiori ai 200mm e con picchi di 300mm giornalieri nella zona compresa tra Cenadi, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Monterosso ...

Umberti : corteo CasaPound Vicino Liberi Nantes è provocazione : Roma – “Arrivare con il corteo a 50 metri dal campo di Liberi Nantes a Pietralata, dove gioca la prima squadra di calcio in Italia interamente composta da rifugiati e richiedenti asilo, e’ una provocazione e una istigazione alla violenza. Il problema non e’ denunciare il degrado del quartiere, che e’ reale, ma e’ rappresentato dal fatto che non si puo’ organizzare una marcia di stampo fascista in ...

Cursi si ferma per ricordare la famiglia sterminata dal Vicino di casa. Il parroco 'Sono scese le tenebre su tutta la comunità' : Cursi si ferma per ricordare Andrea, Franco e Maria Assunta, uccisi a sangue freddo da Roberto Pappadà, un vicino di casa della famiglia che, in una notte di fine settembre, si è trasformato in un ...

Napoli - paura Vicino la storica chiesa. Raid contro casa di un pregiudicato - esplosi 9 colpi verso la camera da letto : Nove bossoli sul selciato, quattro ogive in camera da letto. E' quello che resta del Raid intimidatorio che è avvenuto questa notte contro l'abitazione di un pregiudicato in via Carbonara, a pochi ...

Ucciso a colpi di pistola dal Vicino di casa - su Fb il brindisi mezz'ora prima della morte : Un bicchiere di vino , rosso, in alto. Un brindisi con gli amici di sempre catturato prima dal cellulare e poi da Facebook. Sono le ultime foto di Andrea Marti, il 36enni di Cursi, Ucciso a colpi di ...

Cursi - sparatoria nel Salento : uccisi in strada padre - figlio e zia. Arrestato il presunto assassino : è il Vicino di casa : Una strage. È di tre morti e un ferito il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in strada a Cursi, in via Tevere. Sul posto sono intervenuti carabinieri,...

Brindisi - 23enne spara con il fucile al Vicino di casa dopo una lite : arrestato : Momenti di terrore ieri pomeriggio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 23 anni ha sparato ad un suo vicino di casa, un 38enne, ferendolo gravemente. Il fatto di cronaca si è verificato al quartiere San Lorenzo, nella zona 167, alla periferia della Città degli Imperiali (nome con cui è nota Francavilla Fontana). La dinamica Erano circa le 14:30 di ieri quando il silenzio della zona 167 della cittadina Brindisina è stato ...