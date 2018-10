Vibo Valentia | scampa al tentato omicidio da parte del figlio Ucciso in un agguato

Ucciso un 42enne a Vibo Valentia : ANSA, - Vibo Valentia, 21 OTT - Un uomo, M. R., di 42 anni, è stato Ucciso a colpi d'arma da fuoco a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono ...

San Bruno/ Santo del giorno - il 6 ottobre si celebra l'uomo molto amato a Serra in provincia di Vibo Valentia : Il 6 ottobre si celebra San Bruno, Santo del giorno: l'uomo molto amato a Serra in provincia di Vibo Valentia dove si trova il Santuario di Santa Maria del Bosco.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 04:16:00 GMT)

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Calabria : alluvioni e crolli tra Catanzaro e Vibo Valentia. Intere aree collassate [FOTO] : La furia del maltempo sulla Calabria. Oltre 300 mm tra Vibonese e catanzarese. Interi tratti collassati. Un vero e proprio flagello della natura si sta abbattendo sulla Calabria, in particolar modo...

Vibo Valentia. Armido Cario ospite del Festival Leggere&Scrivere il 4 ottobre : Il Festival “Leggere&Scrivere”, in programma fino al 6 ottobre, è una delle kermesse culturali più autorevoli del panorama italiano. Protagonisti

Vibo Valentia - non vuole a casa i figli della compagna : la sequestra e picchia per ore : Tre fratelli sono stati arrestati tra Vibo Valentia e Bologna con le accuse di sequestro di persona, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Avrebbero portato in un magazzino, legato e picchiato brutalmente la compagna del maggiore dei tre fratelli. Il movente da ricondurre alla contrarietà della famiglia dell’uomo ad avere in casa i figli della vittima.Continua a leggere

Scossa di terremoto avvertita in Calabria : segnalazioni da Reggio - Cosenza e Vibo Valentia [LIVE] : Una Scossa di terremoto è stata avvertita oggi dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria intorno alle 07:25. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali INGV. L’evento è stato avvertito nei Comuni di Villa San Giovanni, Cosenza, Messina, Polistena, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Cessaniti (dati “Hai Sentito il terremoto“). L'articolo Scossa di terremoto avvertita in Calabria: segnalazioni da Reggio, Cosenza e ...

Volley : spostata la prima gara casalinga di Superlega tra la Emma Villas Siena e Vibo Valentia : La Emma Villas Siena sarà presente con una propria delegazione anche all'evento "Sport, competizione & cuore" che si terrà venerdì 28 settembre a partire dalle ore 16 in Piazza San Francesco. Nell'...

Vibo Valentia - 40enne picchiata e rinchiusa in un garage/ Ultime notizie - riportate contusioni ed ecchimosi : Vibo Valentia, 40enne picchiata e rinchiusa in un garage. Ultime notizie, riportate contusioni ed ecchimosi: sulla vicenda indagano i carabinieri Vibonesi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:35:00 GMT)

Il Trapani non perdona : espugna il campo di Vibo Valentia - 0 - 2 - RISULTATI : Alla seconda giornata di campionato, il Trapani è a punteggio pieno. I granata si candidano al successo finale per avere un organico di tutto rispetto e di categoria. La formazione di Italiano quest'...

Vibo Valentia. Rintracciato il romeno che ha accoltellato due ventenni : I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno ricercato senza sosta il ragazzo con gravi disturbi del comportamento che